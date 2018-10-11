Выходные в Туле: 12-14 октября

В программе этих выходных закрытие мотосезона, камерные концерты неординарных исполнителей, два дня, посвященных «Играм престолов» и фильм о покорителе Луны Ниле Армстронге.

Концерты:

Когда:12 октября, пятница, 19.00

Где: М2, рок-клуб, Тула, ул. Октябрьская, 306

Цена: 1200 р.

12 октября на сцене рок-клуба М2 выступит поэт и музыкант, неисправимый романтик Павел Кашин. Это уникальный музыкант, он стоит особняком среди исполнителей старой и новой школы. Его творчество имеет много граней: все его песни разные, но отнести их определенно к рок- или поп-музыке никак нельзя. Свою музыку Кашин пишет от души и для души, не подчиняясь тенденциям современной эстрады и описывая собственные переживания, грусть и радость.

Когда: 12 октября, пятница, 20.00

Где: Типография, культурный центр, Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

Цена: 600 р.

12 октября в культурном центре «Типография» пройдет акустический концерт дрим-фолк группы Nemnogo Nervno c программой «Все сны о Земле». Новая программа — это волшебство и странствия — какими видит их группа. Чудеса и приключения — какими они придут к вам. В первый и последний раз в этой Вселенной. С новыми костюмами, светом и звуком. С веселыми историями и грустными песнями. Дети, упавшие с другой планеты.

Когда: 13 октября, суббота, 19.00

Где: М2, рок-клуб, Тула, ул. Октябрьская, 306

Цена: 900 р.

13 октября на сцене рок-клуба M2 выступит рэп-группа Anacondaz с презентацией своего нового шестого по счету альбома. Концерт пройдет в рамках большого российского тура. Последняя пластинка коллектива получилась в лучших традициях грязного юга. «Половина — классический хэви-метал, половина — ортодоксальный хип-хоп», — так описывает «Выходи за меня» сама группа.

Когда: 12 октября, пятница, 20.00

Где: «Куба», кофейня, Тула, улица Ф. Энгельса, 70

Цена: 1200−1500 р.

12 октября в кофейне «Куба» выступит экс-участник группы «Триада» российский рэп-исполнитель «Нигатив». На концерте музыкант представит свою программу «Интеллигентный рэп с душой». Гости услышат проверенные хиты и новые треки с грядущего альбома «Жамевю». «Нигатив» — рэп-исполнитель из Краснодарского края, начал свою карьеру в 1997, а широкую известность он получил в 1999 году, благодаря участию в группе «Триада». Песни артиста стали саундтреком к нашумевшему фильму «На районе», вышедшему на прошлой неделе.

Детям

Когда: 14 октября, воскресенье, 18.00

Где: Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ), Тула, улица Демонстрации, 134

Цена: 500−1200 р., детям до 3-х лет - вход свободный (с предъявлением документа о возрасте) в сопровождении одного взрослого

14 октября в Тульском областном центре молодежи пройдет спектакль ростовых кукол «Щенячий патруль» по мотивам одноименного мультфильма. Полуторачасовой аудиоспектакль с ростовыми куклами Екатерины Гавуры поведает о новых приключениях любимых героев из знаменитого мультсериала. По сюжету один из щенков (Эверест) получает письмо с тревожным посланием. Команда «щенков-спасателей» не может остаться равнодушной к чужой беде и бросается на помощь нуждающимся.

События

Когда: 13 октября, суббота, 13.30

Где: сбор участников возле Мемориала «Защитникам неба Отечества», площадь Ленина.

Вход свободный.

В субботу состоится масштабный праздник в честь официального закрытия мотосезона. Мероприятия начнутся возле Мемориала «Защитникам небе Отечества». Сбор участников в 13.30. Мотопробег стартует в 14.23. На пл. Ленина гостей ждет насыщенная развлекательная программа: соревнования по технике управления мотоциклом «джимхана», показательные выступления Тульских спортсменов стантрайдинга, выступление ведущих рок-коллективов и исполнителей города. Всех гостей будут угощать солдатской кашей и чаем.

Когда: 13 октября, суббота, 12.00, 14 октября, воскресенье, 10.30

Тульский областной Экзотариум, Тула, улица Октябрьская, 26

Стоимость: взрослый — 200 руб., детский — 150 руб., дети до 3 лет — бесплатно.

13 и 14 октября в Тульском экзотариуме пройдут тематические выходные в честь Дня работников заповедника. Гости погрузятся в атмосферу импровизированного заповедника и примут участие в увлекательных играх. Посетители узнают, что такое заповедник, как организована его работа и зачем он нужен.

Лекции

Когда: 12 октября, пятница, 19.00, 13 октября, суббота, 15.00 и 19.00

Где: Октава, творческий индустриальный кластер, Тула, улица Каминского, 24

Вход свободный.

Пятница и суббота на «Октаве» будет посвящена любимому многими сериалу «Игра престолов». Посетители узнают о работе художника по костюмам знаменитого сериала «Игра престолов», научатся быстрым скетчам, сделают стильную сумку и познакомятся с современными художниками жанра линогравюры. В программе мастер-классы графического дизайнера и иллюстратора Анастасии Конончук, встреча с участниками творческого проекта Meet&Sketch и лекция преподавателя Британской высшей школы дизайна Илектры Канестри.

Выставки

Когда: 12 октября, пятница — воскресенье, 10.00 (до 4 ноября)

Где: Выставочный зал объединения «Историко-краеведческий музей», Тула, Красноармейский проспект, 16

Цена: взрослые — 130 руб., пенсионеры РФ — 60 руб., студенты (очная форма обучения) — 70 руб., до 16 лет — бесплатно

На этой неделе открылся художественно-выставочный проект «Несокрушимая и легендарная» вошли выставки, посвященные теме Родины и ее защиты. Также на выставке представлены и произведения ветеранов Великой Отечественной войны и работы современных художников, написанные в Сирийской Арабской Республике. Посетители увидят более 20 плакатов из фондов Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации. Они охватывают период с 1919 г. по 1982 г.

Вечеринки

Когда: 13 октября, суббота, 20.00

Где: Ирландец, паб, Тула, улица Вильямса, 14

Цена: 200 р.

13 октября в рок-пабе «Ирландец» пройдет мощная рок-вечеринка в честь дня рождения ударника группы Quetzal. На сцене выступят Quetzal и специальный гость из Санкт-Петербурга кавер-группа Get Party.

Quetzal недавно выпустили новый электрический альбом, песни которого можно будет услышать вживую на концерте.

А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

В кино выходит криминальная комедия с участием Басты. По сюжету известный московский промоутер Артур разводит авторитетного бизнесмена Цукерберга на строительство модного ночного клуба. Как только Артур получает долгожданный задаток, его вместе с деньгами принимают менты, которые уже давно объявили на него охоту за старые грешки. И это не единственная проблема Артура… Фильм снят режиссером Иваном Курским, он известен, как создатель хип-хоп проекта «Газгольдер». Очередное творение «Газгольдера» не вышло из общей стилистики, но на этот раз всё будет разбавлено юмористическими сценами и шутками, а помимо музыкантов в съёмках задействованы многие артисты российского кино.

Цена: от 140 р.

В кинотеатрах начался показ фильма о жизни Нил Армстронга — первого человека, покорившего Луну. Судьба любит смельчаков, а Нил Армстронг однозначно принадлежит к их числу. Весь мир знает его имя, но мало кому известно, какой ценой астронавту дался маленький шаг, ставший огромным скачком для всего человечества.

Цена: от 140 р.

В кино вышла британская комедия о милом песике Патрик. В центре сюжета девушка Сара, которая никак не может привести свою жизнь в порядок: карьера не складывается, личная жизнь полна разочарований, а родители относятся с пренебрежением. Последнее, что ей сейчас нужно — это избалованный и капризный мопс по имени Патрик, который буквально врывается в жизнь бедной девушки. Но если люди не смогли стать для Сары друзьями, может, это получится у собаки?

Цена: от 140 р.

Желаем вам прекрасного отдыха и напоминаем, что остальные события доступны на Myslo/Afisha, а купить билеты можно в Myslo-кассе.