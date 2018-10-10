Страна: Россия, 2018

Премьера: в РФ 11.10.2018

Режиссер: Иван Курский

Актеры: Баста, Евгений Стычкин, Руслан Таркинский, Евгения Щербакова, Михаил Богдасаров, Владимир Сычев, Михаил Горевой, Дарья Чаруша, Олег Груз, Сергей Рублев

Жанр: комедия, криминал

Продолжительноcть: 110 мин

Известный московский промоутер Артур разводит авторитетного бизнесмена Цукерберга на строительство модного ночного клуба. Как только Артур получает долгожданный задаток, его вместе с деньгами принимают менты, которые уже давно объявили на него охоту за старые грешки. И это не единственная проблема Артура...