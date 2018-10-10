Клубаре
Страна:
Россия, 2018
Премьера:
в РФ 11.10.2018
Режиссер:
Иван Курский
Актеры:
Баста, Евгений Стычкин, Руслан Таркинский, Евгения Щербакова, Михаил Богдасаров, Владимир Сычев, Михаил Горевой, Дарья Чаруша, Олег Груз, Сергей Рублев
Жанр:
комедия, криминал
Продолжительноcть:
110 мин
Известный московский промоутер Артур разводит авторитетного бизнесмена Цукерберга на строительство модного ночного клуба. Как только Артур получает долгожданный задаток, его вместе с деньгами принимают менты, которые уже давно объявили на него охоту за старые грешки. И это не единственная проблема Артура...
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