«Игра престолов», скетчинг и линогравюры

12 и 13 октября на «Октаве» туляки узнают о работе художника по костюмам знаменитого сериала «Игра престолов», научатся быстрым скетчам, сделают стильную сумку и познакомятся с современными художниками жанра линогравюры.

12 октября

В Малом зале библиотеки пройдет вводное занятие курса Анастасии

Конончук, графического дизайнера и иллюстратора, выпускницы МХПИ и курсов мастерской Александра Васина. Участники первого воркшопа* узнают о типах линогравюры; о том, как и где заказать краски, ножи и линолеум для такого вида творчества; за какими художниками этого направления стоит следить в Инстаграме.

Также участники вводного занятия узнают, как развить абстрактное мышление, познакомятся с творчеством каталонского художника, скульптора и графика Жоана Миро, и даже попробуют сделать из подручных материалов стильную сумку-шоппер.

13 октября



15.00 - 18.00 - в Большом зале и редакции кластера пройдет лекция и встреча с участниками Meet&Sketch проекта для тех, кто влюблен в скетчинг и в свой город. Тема лекции: «Что такое скетчинг и почему рисовать вместе интереснее?».

На таких встречах участники не только рисуют, но и узнают новое, знакомятся с интересными людьми, разделяющими любовь к творчеству.

19.00 - в Большом зале пройдет лекция Илектры Канестри – эксперта в области моды и дизайна, преподавателя Британской высшей школы дизайна и Московской школы кино. Она познакомит с одним из главных составляющих всемирного успеха фэнтези-драмы «Игра престолов», костюмами художницы Мишель Клэптон. Ей удалось не только создать для героев сериала потрясающий своей красотой и разнообразием «гардероб», но и выстроить благодаря подчас уникальным стилистическим находкам характеры и отразить в них перипетии судеб персонажей.



Изобилующий «цитатами» из коллекций Valentino, Givenchy, Alexander McQueen, Giambattista Valli и других дизайнеров и домов, сериал «Игра престолов» - смесь фэнтези, истории костюма и актуальных стилей - сам стал ярчайшим трендом, влияющим на современную моду.

Вход на все лекции свободный.

* Тренинг, результаты которого зависят, прежде всего, от вклада участников и в меньшей степени – от знаний ведущего