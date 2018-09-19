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Nemnogo Nervno

Nemnogo Nervno

12 октября в культурном центре «Типография» пройдет акустический концерт дрим-фолк группы Nemnogo Nervno c программой «Все сны о Земле».

Новая программа — это волшебство и странствия — какими видит их группа. Чудеса и приключения — какими они придут к вам. В первый и последний раз в этой Вселенной. С новыми костюмами, светом и звуком. С веселыми историями и грустными песнями. Дети, упавшие с другой планеты.

Если собрать в одном месте все сны — какими они будут?
Сладкими, как сахарная вата перед воскресным походом в цирк? Грустными, как глаза бенгальского тигра, прыгающего через горящий обруч по щелчку хлыста? Легкими, как воздушный поцелуй эквилибриста, танцующего на струне под самым куполом? Светлыми, как улыбка пожилого билетера, протягивающего тебе два билета вместо одного — потому что разделенная
радость становится только больше?
 

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Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
12 октября 2018, пятница
20:00
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