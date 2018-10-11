«Би-2» с симфоническим оркестром в Туле: фоторепортаж

Фото Екатерины Беловой

Один из самых заметных коллективов русского рока отыграл в Туле живую программу с симфоническим оркестром.

Группа «БИ-2» отыграла в манеже Центрального стадиона шикарную программу. Старые, всеми любимые хиты и новые песни, живое исполнение и потрясающая энергетика и всё это – под аккомпанемент симфонического оркестра.

Тулячка Екатерина Белова поделилась с Myslo атмосферными кадрами с этого концерта, а наш пользователь Химера2102 рассказала о своих впечатлениях в блоге.

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