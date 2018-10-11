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«Би-2» с симфоническим оркестром в Туле: фоторепортаж

Фото Екатерины Беловой

«Би-2» с симфоническим оркестром в Туле: фоторепортаж

Один из самых заметных коллективов русского рока отыграл в Туле живую программу с симфоническим оркестром.

Группа «БИ-2» отыграла в манеже Центрального стадиона шикарную  программу. Старые, всеми любимые хиты и новые песни, живое исполнение и потрясающая энергетика и всё это – под аккомпанемент симфонического оркестра.

Тулячка Екатерина Белова поделилась с Myslo атмосферными кадрами с этого концерта, а наш пользователь Химера2102 рассказала о своих впечатлениях в блоге.

Смотрите, читайте, наслаждайтесь, и помните, что «мой рок-н-ролл – это не цель, и даже не средство...».

Галерея
БИ-2 в Туле с симфоническим оркестром, Фото: 1
БИ-2 в Туле с симфоническим оркестром, Фото: 2
БИ-2 в Туле с симфоническим оркестром, Фото: 3
БИ-2 в Туле с симфоническим оркестром, Фото: 4
БИ-2 в Туле с симфоническим оркестром, Фото: 5
БИ-2 в Туле с симфоническим оркестром, Фото: 6
БИ-2 в Туле с симфоническим оркестром, Фото: 7
БИ-2 в Туле с симфоническим оркестром, Фото: 8
БИ-2 в Туле с симфоническим оркестром, Фото: 9
БИ-2 в Туле с симфоническим оркестром, Фото: 10
БИ-2 в Туле с симфоническим оркестром, Фото: 11
БИ-2 в Туле с симфоническим оркестром, Фото: 12
БИ-2 в Туле с симфоническим оркестром, Фото: 13
БИ-2 в Туле с симфоническим оркестром, Фото: 14
БИ-2 в Туле с симфоническим оркестром, Фото: 15
БИ-2 в Туле с симфоническим оркестром, Фото: 16
БИ-2 в Туле с симфоническим оркестром, Фото: 17
БИ-2 в Туле с симфоническим оркестром, Фото: 18
БИ-2 в Туле с симфоническим оркестром, Фото: 19
БИ-2 в Туле с симфоническим оркестром, Фото: 20
БИ-2 в Туле с симфоническим оркестром, Фото: 21
БИ-2 в Туле с симфоническим оркестром, Фото: 22
БИ-2 в Туле с симфоническим оркестром, Фото: 23
БИ-2 в Туле с симфоническим оркестром, Фото: 24
БИ-2 в Туле с симфоническим оркестром, Фото: 25
БИ-2 в Туле с симфоническим оркестром, Фото: 26
БИ-2 в Туле с симфоническим оркестром, Фото: 27
БИ-2 в Туле с симфоническим оркестром, Фото: 28
БИ-2 в Туле с симфоническим оркестром, Фото: 29
БИ-2 в Туле с симфоническим оркестром, Фото: 30
БИ-2 в Туле с симфоническим оркестром, Фото: 31
БИ-2 в Туле с симфоническим оркестром, Фото: 32
БИ-2 в Туле с симфоническим оркестром, Фото: 33
БИ-2 в Туле с симфоническим оркестром, Фото: 34
БИ-2 в Туле с симфоническим оркестром, Фото: 35
БИ-2 в Туле с симфоническим оркестром, Фото: 36
БИ-2 в Туле с симфоническим оркестром, Фото: 37
БИ-2 в Туле с симфоническим оркестром, Фото: 38
БИ-2 в Туле с симфоническим оркестром, Фото: 39
БИ-2 в Туле с симфоническим оркестром, Фото: 40
БИ-2 в Туле с симфоническим оркестром, Фото: 41
БИ-2 в Туле с симфоническим оркестром, Фото: 42
БИ-2 в Туле с симфоническим оркестром, Фото: 43
БИ-2 в Туле с симфоническим оркестром, Фото: 44
БИ-2 в Туле с симфоническим оркестром, Фото: 45
БИ-2 в Туле с симфоническим оркестром, Фото: 46
БИ-2 в Туле с симфоническим оркестром, Фото: 47
БИ-2 в Туле с симфоническим оркестром, Фото: 48
БИ-2 в Туле с симфоническим оркестром, Фото: 49
БИ-2 в Туле с симфоническим оркестром, Фото: 50
БИ-2 в Туле с симфоническим оркестром, Фото: 51
БИ-2 в Туле с симфоническим оркестром, Фото: 52
БИ-2 в Туле с симфоническим оркестром, Фото: 53
БИ-2 в Туле с симфоническим оркестром, Фото: 54
БИ-2 в Туле с симфоническим оркестром, Фото: 55
БИ-2 в Туле с симфоническим оркестром, Фото: 56
БИ-2 в Туле с симфоническим оркестром, Фото: 57
БИ-2 в Туле с симфоническим оркестром, Фото: 58
БИ-2 в Туле с симфоническим оркестром, Фото: 59
БИ-2 в Туле с симфоническим оркестром, Фото: 60
БИ-2 в Туле с симфоническим оркестром, Фото: 61
БИ-2 в Туле с симфоническим оркестром, Фото: 62
БИ-2 в Туле с симфоническим оркестром, Фото: 63
БИ-2 в Туле с симфоническим оркестром, Фото: 64
БИ-2 в Туле с симфоническим оркестром, Фото: 65
БИ-2 в Туле с симфоническим оркестром, Фото: 66
БИ-2 в Туле с симфоническим оркестром, Фото: 67
БИ-2 в Туле с симфоническим оркестром, Фото: 68
БИ-2 в Туле с симфоническим оркестром, Фото: 69
БИ-2 в Туле с симфоническим оркестром, Фото: 70
БИ-2 в Туле с симфоническим оркестром, Фото: 71
БИ-2 в Туле с симфоническим оркестром, Фото: 72
БИ-2 в Туле с симфоническим оркестром, Фото: 73
БИ-2 в Туле с симфоническим оркестром, Фото: 74
БИ-2 в Туле с симфоническим оркестром, Фото: 75
БИ-2 в Туле с симфоническим оркестром, Фото: 76
БИ-2 в Туле с симфоническим оркестром, Фото: 77
БИ-2 в Туле с симфоническим оркестром, Фото: 78
БИ-2 в Туле с симфоническим оркестром, Фото: 79
БИ-2 в Туле с симфоническим оркестром, Фото: 80
БИ-2 в Туле с симфоническим оркестром, Фото: 81
БИ-2 в Туле с симфоническим оркестром, Фото: 82
БИ-2 в Туле с симфоническим оркестром, Фото: 83
БИ-2 в Туле с симфоническим оркестром, Фото: 84
БИ-2 в Туле с симфоническим оркестром, Фото: 85
БИ-2 в Туле с симфоническим оркестром, Фото: 86
БИ-2 в Туле с симфоническим оркестром, Фото: 87
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Автор: Леонид Почекин, вчера, в 18:37 +3
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