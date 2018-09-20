12 октября в кофейне «Куба» выступит экс-участник группы «Триада» российский рэп-исполнитель «Нигатив». На концерте музыкант представит свою программу «Интеллигентный рэп с душой». Гости услышат проверенные хиты и новые треки с грядущего альбома «Жамевю».

«Нигатив» — рэп-исполнитель из Краснодарского края, начал свою карьеру в 1997, а широкую известность он получил в 1999 году, благодаря участию в группе «Триада».

В июне 2006 года вышел альбом «Точка Росы» (2 CD); в 2010 и 2011 годах соответственно состоялся релиз второго сольника в двух частях: «Точка Опоры. Белый Том» (вышел 1 октября 2010) и «Точка Опоры. Чёрный Том» (17 февраля 2011). Альбом Нигатива «Точка Росы» стал первым в истории русского рэпа двойным диском. В начале 2013 года выпустил EP «Простой». В 2016 году, вышел альбом «NIX ET NOX». На концерте музыкант представит свой пятый альбом «ЖАМЕВЮ», вышедший в этом году.

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