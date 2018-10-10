Страна: Великобритания, 2018

Премьера: в РФ 11.10.2018

Режиссер: Мэнди Флетчер

Актеры: Эд Скрейн, Дженнифер Сондерс, Джемма Джонс, Эмилия Джонс, Шери Лунги, Эмили Атак, Эдриан Скарборо, Питер Дэвисон, Бернард Криббинс, Том Беннетт

Жанр: комедия, семейный

Продолжительноcть: 94 мин

Сара никак не может привести свою жизнь в порядок: карьера не складывается, личная жизнь полна разочарований, а родители относятся с пренебрежением. Последнее, что ей сейчас нужно — это избалованный и капризный мопс по имени Патрик, который буквально врывается в жизнь бедной девушки. Но если люди не смогли стать для Сары друзьями, может, это получится у собаки?