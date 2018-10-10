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Патрик

Патрик

Страна:
Великобритания, 2018
 
Премьера:
в РФ 11.10.2018
 
Режиссер:
Мэнди Флетчер
  
Актеры:
Эд Скрейн, Дженнифер Сондерс, Джемма Джонс, Эмилия Джонс, Шери Лунги, Эмили Атак, Эдриан Скарборо, Питер Дэвисон, Бернард Криббинс, Том Беннетт
  
Жанр:
комедия, семейный
  
Продолжительноcть:
94 мин
  

Сара никак не может привести свою жизнь в порядок: карьера не складывается, личная жизнь полна разочарований, а родители относятся с пренебрежением. Последнее, что ей сейчас нужно — это избалованный и капризный мопс по имени Патрик, который буквально врывается в жизнь бедной девушки. Но если люди не смогли стать для Сары друзьями, может, это получится у собаки?

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