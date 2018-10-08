Делаем современный ремонт дома и в офисе

Обзор тульских компаний, которые профессионально сделают ремонтные работы, от новых обоев до полной переделки помещения.

Ремонт квартир 71

Компания «Ремонт квартир 71» предлагает весь спектр услуг для физических и юридических лиц по капитальному и косметическому ремонту любых помещений: квартир, домов, офисов.

С услугами профессионалов ремонт пройдёт быстро, вам не придётся тратить много сил и средств, подбирая материалы и осваивая навыки маляра, плотника, сантехника и электрика, а ваши соседи не будут мучиться от многомесячного шума от долгих работ.

Что могут мастера этой компании:

Сделать качественный и современный ремонт в новостройке: установить перегородки, провести канализацию, отопление, электропроводку, подключить водопровод, залить стяжки, уложить полы;

Выполнить косметический ремонт в квартире или офисе с любым количеством комнат и площадью.

Разработать для вас индивидуальный дизайн-проект.

Выполнить перепланировку помещений: перенести, создать или убрать перегородки, перенести электрическую проводку и розетки.

Сделать сантехнические работы: прокладку отопления, канализации, водопровода, замену труб.

Обновить потолок.

Отремонтировать балконы, лоджии, заменить окна.

Сделать пол от стяжки до полного оформления.

Если вы решили, что нужно делать ремонт во всей квартире или в рабочем помещении, и не знаете, с чего начать, оптимальным решением будет заказ ремонта «под ключ». Вам не придется ломать голову над дизайном, поиском материалов и рабочих – компания «Ремонт квартир 71» возьмёт на себя все заботы.

Если для вас важно, чтобы ваш дом был особенным, закажите элитный ремонт.

Вы получите:

Авторский дизайн-проект с учетом всех пожеланий и возможностей;

2-3-уровневые потолки, оборудование зональной декоративной подсветки;

Отделка стен мозаикой, шелковыми обоями, декоративной венецианской штукатуркой, натуральным камнем, мрамором, дорогими породами дерева;

Украшение стен и потолка лепниной, созданной по индивидуальному заказу;

Отделку пола дорогим штучным, наборным паркетом, натуральным камнем;

Отделку с использованием арок, колонных конструкций, скульптур и прочих малых архитектурных форм;

Украшение помещения лестницей с деревянными или коваными балясинами.

Многое другое.

Преимущества компании «Ремонт квартир 71»:

Договор с каждым клиентом, в котором четко прописываются сроки выполнения работ и их стоимость. У вас не будет неприятных сюрпризов: на каждый проект и заказ составляется смета, в которой указывается стоимость каждого этапа работ. Строгое соблюдение сроков работ. Работа от профессионалов. Все сотрудники имеют соответствующее профильное образование и опыт работы, регулярно изучают новые материалы, появляющиеся на рынке и современные технологии. Многолетний опыт работ на самых сложных объектах. Помощь дизайнера. Вам не просто поклеят купленные вами стандартные обои, а помогут сотворить небольшое чудо, комбинируя различные виды отделки. Современное оборудование, пульверизаторы, строительные пылесосы, краскопульты и многое другое.

Не упустите возможность сделать этой зимой качественный ремонт по выгодной цене!

Закажите ремонт однокомнатной квартиры в 40 м2 ВСЕГО ЗА

129 тыс. рублей!

В стоимость работ входит:

Устройства наливного пола;

Штукатурка стен с обработкой бетоноконтактом;

Шпаклёвка стен и поклейка обоев;

Укладка плитки в ванной и туалете;

Укладка линолеума;

Установка «фартука» на кухне;

Работы по электрике (до 15 точек);

Разводка канализации в ванной и туалете;

Установка раковины;

Установка короба из гипсокартона;

Укладка плинтуса;

Устройство потолка в ванной комнате из пластиковых панелей.

Количество выполняемых работ и стоимость могут отличаться в каждом конкретном случае. Уточняйте подробности по телефону 8 (999) 796-20-70 .

Всем владельцам квартир в новостройках «Ремонт квартир 71» дарит скидку в 15% на услуги по ремонту «под ключ»!

С услугами от компании «Ремонт квартир 71» вы получите профессиональный ремонт в короткий срок по адекватной цене.

Тула, пр. Ленина, 52-а, оф. 20

8 (999) 796-20-70 , 8 (920) 765-34-24

remont-kvartir-tula.ru

Vsedveri71

Компания Vsedveri71 – один из лидеров в нашем городе по производству металлических дверей. Это предприятие специализируется на изготовлении, продаже и установке металлических дверей уже 14 лет!

За годы успешной работы компания накопила огромный опыт и достигла отличных результатов в области производства и установки металлических дверей.

Сегодня Vsedveri71 — это:

Современное оборудование производства США.

Собственная порошковая линия окраски металла.

Мощная производственная база.

Огромный склад готовой продукции.

Сплочённая команда из более 30 профессионалов (инженеров, технологов, замерщиков, установщиков и консультантов).

До 5000 конструкций идеального качества каждый месяц.

7 преимуществ компании:

Низкая цена благодаря налаженным процессам с поставщиками. Огромный выбор моделей дверей, от эконом-вариантов до элитных. Вы подберёте дверь, которая будет не только надежной, но и гармонично впишется в экстерьер и интерьер помещения. Вырезка ригелей, петель, замков и других деталей не уступает заводской, потому что производится при помощи фрезера и шаблона. Передовое техническое оборудование и инструменты. Индивидуальный подход к решению нестандартных ситуаций. Срочная установка в течении нескольких часов. Гарантии на монтажные работы и послегарантийное обслуживание.

Здесь проводится полный цикл производства металлических дверей, начиная с технологических разработок новых моделей и заканчивая установкой и сервисным обслуживанием.

Все готовые изделия в обязательном порядке проходят ОТК, что гарантирует безупречное качество производимого товара.

Квалифицированные технологи и инженеры компании постоянно совершенствуют технологии, усложняя взломостойкость и улучшая потребительские качества металлических дверей.

Опыт и оборудование позволяют специалистам Vsedveri71 не только производить стандартную «конвейерную» продукцию, но и выполнять самые разные индивидуальные заказы.

Vsedveri71 экономит ваше время. Больше не нужно долго ездить по магазинам, чтобы выбрать подходящую дверь. Замерщики приедут к вам со всеми образцами и ответят на все ваши вопросы, сделают замер и определят точную стоимость работ и материалов. Замеры производятся семь дней в неделю, с 8.00 до 22.00.

Vsedveri71, пожалуй, единственная тульская компания, которая может похвастаться собственной сервисной службой, работающей круглосуточно!

24 часа в сутки семь дней в неделю сюда можно обратиться за качественными услугами по гарантийному и послегарантийному обслуживанию.

Выбирайте двери и комплектующие, которые вам нужны:

Входные двери «ДМ» (собственное производство), «ОПТИМ», GROFF.

Межкомнатные двери (стеклянные, ПВХ, из массива, ламинированные, шпонированные, из экошпона).

Специальные двери (противопожарные, пулестойкие, взломостойкие, специальные конструкции для банковских учреждений и т. д. ).

). Фурнитура (для стеклянных дверей, ручки-защёлки KNOB, накладки/WC-комплекты, дверные ручки, доводчики, замки и защёлки, петли, автоматические пороги, раздвижные системы, упоры.

Назовите кодовое слово «MYSLO» и получите установку металлической двери в подарок!

Vsedveri71 — это качество, ответственность, безопасность.

8 (4872) 58-75-07 , 8 (910) 160-80-06 , 8 (950) 906-33-88

vsedveri71.ru

Добрыня-Мастер

Компания «Добрыня-Мастер» — профессионалы, которые знают всё о ремонте, и делают качественный современный ремонт квартир, домов и офисов. Мастера компании работают как в Туле, так и в Тульской области.

«Добрыня-Мастер» — это многопрофильный центр, в котором работает команда мастеров, каждый из которых имеет опыт не менее пяти лет в своей сфере деятельности:

Электрики,

Сантехники,

Монтажники,

Штукатуры,

Маляры,

Дизайнеры,

Профильные инженеры (для разработки проектов и сопутствующей документации).

Какие работы можно заказать в «Добрыня-Мастер»?

Ремонт любого помещения. Мастера выполнят как отдельные виды ремонта, так и проведут работы «под ключ».

Косметический ремонт. Обновление отделки пола, стен и потолка, монтаж потолочной конструкции, установка новых розеток и выключателей, обновление светильников, смесителей и работы с сантехническим оборудованием.

Капитальный ремонт. Демонтаж старой отделки, выравнивание всех поверхностей (машинная и ручная штукатурка, стяжка, наливной пол и т. д. ), чистовая отделка, монтаж потолка, укладка напольного покрытия, работы с гипсокартонными конструкциями, обновление отопительных приборов и труб. Электромонтажные и сантехнические работы полного спектра по разработанному дизайн-проекту.

Евроремонт. Аналогичен капитальному, но с применением большего спектра материалов, с более высокой стоимостью и расширенными свойствами.

Элитный ремонт. Выполняется по индивидуальному оригинальному дизайн-проекту с использованием материалов класса люкс, меблировкой и наполнением техникой и декором.

Также вы можете заказать в этой компании создание дизайн-проекта или эскиза специально под ваши потребности, пожелания и бюджет.

Электромонтажные работы: демонтаж старой проводки, укладка новой электропроводки, монтаж розеток, выключателей и освещения, работа с «автоматами», распределительными щитками и т. д. Любые ремонтные услуги в отношении электросетей.

Установка любой инженерной техники: котлы, колонки, бойлеры.

Сантехнические работы: демонтаж старого сантехнического оборудования и старых водопроводных и канализационных труб, новая разводка из труб (полипропилен, металлопластик), установка новой сантехники (туалеты, ванны, душевые кабины, мойки, раковины) и её подключение.

Установка водяных счётчиков. Монтаж и помощь в регистрации водомеров, электросчетчиков.

Решение всех текущих вопросов с разрешениями (УК и ТСЖ). Сэкономьте своё время и силы — предоставьте пакет необходимых документов, а все остальные вопросы в компании решат за вас.

Услуга «Муж на час». Вам нужно починить розетки, отремонтировать технику, требуются услуги электрика, засорился унитаз, потёк смеситель или, может, нужно собрать новый шкаф? Специалист от компании «Добрыня-Мастер» вам поможет!

7 причин обратиться в компанию «Добрыня-Мастер»:

Качественная отделка и ремонт требуют участия опытных специалистов. Только профессионалы правильно подберут материалы и сделают все работы так, что помещение будет красивым и функциональным много лет при интенсивной эксплуатации. Адекватные расценки. Компания не работает с посредниками, поэтому устанавливает доступную стоимость услуг. Строительные материалы мастера сами закупают и доставляют. Сотрудничество с проверенными поставщиками дает возможность купить материалы по сниженной стоимости, снижая стоимость вашего ремонта. Профессионалы во всём: современный инструментарий и оборудование, строгое следование технологиям, соблюдение российских и международных нормативов и стандартов качества и безопасности. Строгое соблюдение сроков. Предоставление гарантий. Оплата по факту завершения этапов ремонта.

Компания «Добрыня-Мастер» — ваш лучший помощник и партнёр при любом ремонте!

Тула, ул. Карла Маркса, 5, оф. 314

8 (4872) 79-00-12

dobrynya-master.ru

ВК

DE-TULA — Супермаркет теплых полов

Daewoo-Enertec

Когда наступает холодное время года, так хочется, чтобы дома всегда было тепло. Вам надоело надеяться на центральное отопление, которое не справляется с обогревом дома, кутаться и беспокоиться, что вашей семье холодно?

Можно отапливать весь дом с помощью тёплых полов. Компания DE-TULA поможет в этом.

Эта компания является официальным представителем в Туле DAEWOO ENERTEC — одного из лидеров на мировом рынке систем тёплых полов и антиобледенения из Южной Кореи. Больше 1000 лет опыта применения систем тёплых полов в Южной Корее позволили создать в нашей стране одну из лучших систем обогрева полов!

Тёплые полы эффективно отапливают дом любой площади, даже в российских климатических условиях, причём абсолютно автономно. Комфортная температура пола в 30 градусов прогревает в помещении воздух до 21 градуса.

Это дорого, думают многие. Но это заблуждение!

Отопление тёплыми полами

очень выгодно: на 12% эффективнее радиаторного и на 30%-40% экономичнее обычных

электрических кабельных

тёплых полов.

Автономное отопление дома инновационным электроводяным тёплым полом XL PIPE набирает в России всё большую популярность.

Основа конструкции — герметичная труба с незамерзающим теплоносителем. По типу это водяной тёплый пол, а по принципу работы — электрический (без котла и насоса).

Система с незамерзающим теплоносителем и греющим элементом внутри труб легко укладывается в стяжку пола и работает от электричества, а нагрев контролируется автоматическими терморегуляторами. Монтируется система быстро — всего за 1-3 дня – и не требует никаких согласований. Она не перегревается и не перемерзает.

Очень важный плюс: если потребуется ремонт системы, вам не придётся вскрывать всё напольное покрытие!

Это, пожалуй, единственный ремонтируемый тёплый пол в России.

Ещё одна приятная особенность: электроводяной тёплый пол XL PIPE обладает высокой прочностью и не боится запирания мебелью. Вы сможете делать перестановки неограниченно.

Смело укладывайте любое

покрытие пола: ламинат, плитку, ковролин, линолеум.

Срок службы системы впечатляет — более 50 лет.

Закажите тёплый пол в компании DE-TULA и получите скидку 50% на монтаж!

Подарите своей семье комфорт с системой электроводяного отопления XL PIPE. Забудьте про тёплую одежду и носки дома зимой!

Тула, ул. Путейская, 11

8 (4872) 58-14-40

8 (920) 276-78-84

de-tula.ru

tula.xl-pipe.ru

vk.com

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