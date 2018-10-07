новости
новости
Регистрация
«Арсенал» ждет туляков на матч Россия-Македония и большой футбольный праздник

«Арсенал» ждет туляков на матч Россия-Македония и большой футбольный праздник

12 октября на Центральном стадионе «Арсенал» состоится матч между молодежными сборными России и Македонии по футболу.

Национальная и молодежная сборные России продолжают турне по российским городам в рамках Лиги Наций УЕФА и отборочных матчей Чемпионата Европы U21.

Одновременно с матчами проходит серия match-day активностей национальной сборной под названием «Team Russia в городе!», запущенная ранее Российским футбольным союзом. Вслед за Ростовом-на-Дону и Нижним Новгородом к ним присоединится и Тула.

За два часа до начала матча на стадионе «Арсенал» гостей ждут уличный фудкорт, фотозоны, выступления артистов, мастер-классы, насыщенная конкурсная программа, самовары с пряниками и баранками, диджейские сеты, футбольные стрижки от модного барбершопа, аквагрим и многое другое.

Начало встречи в 19.00. Вход свободный.

Напомним, с 4 до 12 октября туляки могут получить бесплатные билеты на отборочный матч молодежного Евро-2019. Кассы работают до 12 октября, с 13.00 до 19.00.

Билетную программу на матч «Россия – Македония» осуществляет РФС, сезонные абонементы на игры «Арсенала» недействительны. В одни руки можно получить не более пяти билетов.

сегодня, в 18:15 +2
Другие статьи по темам
Событие
молодежная сборная РоссииЕвро-2019футболматч Россия - Македония
Место
Туластадион Арсенал

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Музей купеческого быта в Епифани предлагает гостям новый памятный сувенир
Музей купеческого быта в Епифани предлагает гостям новый памятный сувенир
«Тулица-2» сыграет с командой из Пензы
«Тулица-2» сыграет с командой из Пензы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.