«Арсенал» ждет туляков на матч Россия-Македония и большой футбольный праздник

12 октября на Центральном стадионе «Арсенал» состоится матч между молодежными сборными России и Македонии по футболу.

Национальная и молодежная сборные России продолжают турне по российским городам в рамках Лиги Наций УЕФА и отборочных матчей Чемпионата Европы U21.

Одновременно с матчами проходит серия match-day активностей национальной сборной под названием «Team Russia в городе!», запущенная ранее Российским футбольным союзом. Вслед за Ростовом-на-Дону и Нижним Новгородом к ним присоединится и Тула.



За два часа до начала матча на стадионе «Арсенал» гостей ждут уличный фудкорт, фотозоны, выступления артистов, мастер-классы, насыщенная конкурсная программа, самовары с пряниками и баранками, диджейские сеты, футбольные стрижки от модного барбершопа, аквагрим и многое другое.



Начало встречи в 19.00. Вход свободный.

Напомним, с 4 до 12 октября туляки могут получить бесплатные билеты на отборочный матч молодежного Евро-2019. Кассы работают до 12 октября, с 13.00 до 19.00.

Билетную программу на матч «Россия – Македония» осуществляет РФС, сезонные абонементы на игры «Арсенала» недействительны. В одни руки можно получить не более пяти билетов.