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Павел Кашин

Павел Кашин

В рок-клубе M2 выступит поэт и музыкант, неисправимый романтик Павел Кашин.

Павел Кашин — человек интересный, и нельзя сказать, что это — исполнитель одного жанра. Все его песни разные, но отнести их определенно к рок- или поп-музыке никак нельзя. Свою музыку Кашин пишет от души и для души, не подчиняясь тенденциям современной эстрады и описывая собственные переживания, грусть и радость.


Он смог сделать себя имя, и никто не сравнивает его ни со старыми, ни с новыми исполнителями.

Где и когда?
М2, рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
12 октября 2018, пятница
19:00
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