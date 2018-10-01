В рок-клубе M2 выступит поэт и музыкант, неисправимый романтик Павел Кашин.

Павел Кашин — человек интересный, и нельзя сказать, что это — исполнитель одного жанра. Все его песни разные, но отнести их определенно к рок- или поп-музыке никак нельзя. Свою музыку Кашин пишет от души и для души, не подчиняясь тенденциям современной эстрады и описывая собственные переживания, грусть и радость.



Он смог сделать себя имя, и никто не сравнивает его ни со старыми, ни с новыми исполнителями.