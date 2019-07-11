Выходные в Туле: 12-14 июля

Фестивали красок и косплеев, экскурсия по усадьбе в стиле модерн, буги-вуги опен-эйр, концерт Большого театра и первая игра футбольной Премьер Лиги — все это ждет вас на выходных.

Фестивали

Когда: 13 июля, суббота, 10.30, открытие — 12.00, afterparty в «Типографии» в 20.30

Где: Тульская областная филармония им. И. А. Михайловского , Тула, проспект Ленина, 51, «Типография», культурный центр Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

Цена: вход на фестиваль и вечеринку — 1400 р., на фестиваль -1200 р., на вечеринку — 350 р.

Для тульских поклонников азиатской и geek-культуры в субботу пройдет GamesAnimeComics-fest 2019.

Помимо конкурсной программы с караоке, кавер дэнсом, косплей-дефиле и озвучкой, гостей ждут увлекательные мастер классы от специальных гостей и 4 этажа интерактива: ярмарка, фотозона, фудкорт, выставка «Фабрика будущего».

После окончания фестиваля в «Типографии» состоится вечеринка, с увлекательными конкурсами и выступлением гостей.

Когда: 12 июля, пятница, 16.00

Где: Казанская набережная, Тула

Вход свободный, пакет специальной краски -150 р.





В пятницу проект «Газон» устроит масштабное празднование Дня фотографа. Гости смогут получить множество красивых кадров на территории «Газона» от профессиональных фотографов Тулы, фотокарточки на Polaroid в свой фотоальбом. Также в программе лекции топовых фотографов Тулы, выставка ретро-фототехники, фотосушка, фотоконкурсы и квесты. Для гостей праздника пройдет тематическая экскурсия «10 лучших мест Тулы для фотосессии».





Продолжится вечер ярким фестивалем красок. Гостей ждет поистине яркий праздник: тонны краски, сотни людей, выступление спец. гостей, конкурсы от ведущего, яркая шоу-программа, любимая музыка, новые друзья, отличная тусовка и жаркие танцы!

Когда: 14 июля, воскресенье, 17.00, детская программа -14.00

Где: Музей-заповедник В. Д. Поленова , Центр детского творчества, Тульская область, Заокский район, п/о Страхово

Цена: концерт 700 р. детская программа -150 р.

Фестиваль искусств, приуроченный к 175-летию В. Д. Поленова продолжается. В воскресенье здесь выступят солисты Молодежной программы Государственного академического Большого театра России, а в детской программе будет работать школа юного smm'щика.

Концерты

Когда: 29 июня 2019, суббота, 19.00, проход по билетам с 9.00

Где: «Золотой Город», туристический центр, село Петропавловское, улица Степная, 19. Из Тулы курсирует фирменный автобус с 14.00 до 18.00, от парковки, расположенной рядом с музеем «Тульские самовары».

Цена: взрослые — 1000 р., дети 6−10 лет — 500 р., дети до 6 лет — бесплатно

В субботу на фестивальной площадке «Среднерусской возвышенности» выступит австрийская поп-группа 80-х Joy. Музыканты исполнят лучшие хиты европейского диско, а поклонники смогут подпевать им знаменитое Valerie.

Перед концертном можно прогуляться живописным уголкам «Золотого города»: посетить сад с фонтанами, домик для чайных церемоний, буддийский храм «Счастье», который погружает гостей в невероятную атмосферу легкости и спокойствия. На территории парка работает конюшня, где можно покататься на лошадях.

Спорт

Когда: 12 июля, пятница, 20.00

Где: «Арсенал», центральный стадион, Тула, проспект Ленина, 87

Цена: Стоимость: по билетам для взрослых от 200 рублей, для детей (до 14 лет) от 100 рублей. Дети до 7 лет включительно в сопровождении взрослых могут посещать матчи бесплатно при условии, что не занимают отдельного места.



В пятницу состоится игра 1-ого тура Чемпионата России по футболу. На домашнем поле встретятся тульский «Арсенал» и московская команда «Динамо М».

Лекция

Когда: 14 июля, воскресенье, 13.00

Где: «Октава», творческий индустриальный кластер, Тула, улица Каминского, 24

Вход по предварительной регистрации.

В воскресенье в «Октаве» пройдет лекция редактора моды Ланы Нисневич из русской версии журнала Сosmopolitan. Лана расскажет про изменения в понимании моды и о том, как из социального феномена это явление трансформировалось в индустрию, в организованный особым образом процесс производства актуальных тенденций и, можно сказать, «модности».

Когда: 14 июля, воскресенье, 12.00 и 16.00

Где: «Октава», творческий индустриальный кластер, Тула, улица Каминского, 24

Цена: 500 р.

В воскресенье пройдет мастер-класс по масляной живописи с художником Ольгой Гусевой. Участники изучат цветовые сочетания, технику свободных мазков, принципы передачи яркого солнечного цвета и выразительных теней. У каждого будет возможность почувствовать себя истинным художником и под руководством преподавателя создать свою собственную картину с красивыми цветущими цветами!

Экскурсии

Когда: 13 июля, суббота, 18.00

Где: «Тульские древности», музейно-выставочный центр, Тула, проспект Ленина, 47

Цена: 150 р.





Музей «Тульские древности» открыл сезон вечерних экскурсий вокруг здания, в котором он расположен. Само здание более известно как усадьба Ермолаева-Зверева. Это единственное сохранившееся сооружение в Туле, являющее собой образец модерна. Участникам экскурсии расскажут о стиле модерн и его отражении в тульской архитектуре, об истории усадьбы и городских легендах, связанных с ней.

События

Когда: 13 июля, суббота, 12.00, полная программа по ссылке.

Где: Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова

Тула

Вход свободный.

На эстраде Центрального парка пройдет самый масштабный социальный буги-турнир в стране. Это отличная возможность с друзьями, потанцевать, послушать живой рок-н-ролл.

В соревнованиях действует одно правило — нельзя танцевать со «своим» партнером. В турнире примут участие как новички, так и профессиональные танцоры. В перерывах между соревнованиями площадка будет превращаться в музыкальный опен-эйр.

Когда: 13 июля, суббота, 11.00, полная программа по ссылке.

Где: Тульский областной Экзотариум: новая экспозиция, Тула, улица Первомайская, 13а к10

Цена: по входному билету взрослый — 300 р., детский/студенческий — 150 р.

В субботу в новом здании экзотариума пройдет «Сквамата» — первая часть праздника, приуроченного ко дню змей.

Посетителей зоопарка ждет интерактивная авторская игра-бродилка «Родственники», в которой каждый гость найдет в экспозиции экзотариума животных, которые являются родственными видами для змей. Далее всех ждет познавательный видеосеанс, змеиное дефиле, логические «Змеиные игры», а ещё каждый любитель рептилий примет участие в тематическом мастер-классе и создаст неповторимый дизайнерский сувенир.

Когда: 13 июля, суббота, 12.00

Где: «Добродей», ремесленный двор, Тула, ул. 9 Мая, д.1A, 1Б

Вход свободный.

В субботу двор «Добродей» отметит годовщину открытия праздичной программой: концерты, театральные представления, многочисленные мастер-классы Кузнечной, Плотницкой, Гончарной и Текстильной слобод, крафт-игра с QR кодом и фильмы в летнем кинотеатре «Майский».

Гостеприимный хозяин двора гусь-блогер Добрыня научит писать пером в своей «Гусиной канцелярии», угостит травяным чаем из жарового самовара и блюдами русской кухни.

Когда: 13 июля, суббота, 14.00

Где: Куликово поле, музейный комплекс, деревня Моховое, Куркинский район

Цена: 350 р. Предварительная запись по телефону: +7 (905) 116-31-49 .





Субботняя кулинарная программа познакомит с особыми блюдами наших предков. Расскажет, какие знакомые с детства травы и цветы добавляли в приворотное зелье, как помогали женщинам поддерживать красоту и молодость. Посетители вспомнят про блюда-обманки и научат готовить курицу без курицы, а кролика без кролика. Завершится кулинарная встреча традиционной дегустацией редких блюд.

А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Цена: от 140 р.

В прокат выходит фильм о приключениях таксиста Uber и его необычного пассажира — полицейского детектива на задании. Сюжет немного напоминает старое доброе «Такси»: невероятные погони, ещё более опасные перестрелки, даже оружие выдадут, чтобы прикрывал своего новоявленного напарника.

Цена: от 140 р.

Еще одна киноновинка недели — боевик Люка Бессона о русской модели-шпионке. Главная героиня — молодая модель Анна, приехавшая из Москвы и покорившая местное светское общество. Но за хрупким телосложением и приятной внешностью скрываются натренированные навыки одной из самых опасных наёмниц на всём свете. Анна безупречно выполняет даже самые сложные и, казалось бы, невероятные задания. Роль Анны исполнила профессиональная фотомодель Саша Лусс.

Желаем вам прекрасного отдыха и напоминаем, что остальные события доступны на Myslo/Afisha, а купить билеты можно в Myslo-кассе.