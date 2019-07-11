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Мода в соцсетях и глянце. Какой источник вдохновения и информации выбрать?

Мода в соцсетях и глянце. Какой источник вдохновения и информации выбрать?

14 июля редактор моды Cosmopolitan Russia Лана Нисневич прочитает лекцию «Мода в соцсетях и глянце. Какой источник вдохновения и информации выбрать?». Лана расскажет про изменения в понимании моды и о том, как из социального феномена это явление трансформировалось в индустрию, в организованный особым образом процесс производства актуальных тенденций и, можно сказать, «модности».
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Мода, что в глянцевых журналах, что в соцсетях — это сложный комплекс взаимодействий, выстроенных вокруг производства, распространения и потребления модных символов и соотносящегося с ценностями и особенностями стратификации, характерными для конкретного общества в конкретный временной промежуток. Об этом и о многом другом и пойдет речь на лекции.
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Вход по предварительной регистрации.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
14 июля 2019, воскресенье
13:00
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