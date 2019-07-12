Новинка Renault ARKANA: динамичный силуэт и яркий характер!

Новый купе-кроссовер от Renault создан с чистого листа. В нем всё по-новому: от мотора и дизайна кузова до эргономики салона. Получилось эмоционально и надежно!

Это одна из самых ожидаемых новинок на российском авторынке в этом году. И вот она уже в Дилерском центре Renault в Туле. ARKANA — это кросс-купе — с большим дорожным просветом 205 мм и просторным салоном С-класса.

Менеджеры салона официального дилера Renault в Туле первыми увидели нашумевшую новинку.

она впечатляет!

Михаил Королёв, продавец-консультант автоцентра Renault, рассказывает:

Михаил Королёв – Эту модель долго ждали. Сначала были только фотографии на сайте, потом Renault ARKANA появился в онлайн-шоуруме: люди могли заказать его, не видя живой машины, только по фото. И заказывали! Нам же повезло увидеть новинку вживую еще до того, как она была представлена общественности.

Мы побывали на конференции в Москве и смогли детально посмотреть автомобиль, посидеть в нем, воспользоваться новой мультимедийной системой.

Первое впечатление — вау!

Машина очень яркая, эффектная, в первую очередь, конечно, всех заинтересовал дизайн. Это точно что-то новенькое! Ну и, конечно, ценовая политика: шикарный, просторный, оснащенный передовым оборудованием автомобиль С-класса стоимостью от 999 000 рублей — это кажется невероятным. Один из самых доступных кросс-купе.

По словам Михаила, сразу бросилось в глаза очень крутое качество сборки. Двери, капот и багажник идеально закрываются, великолепные ровные зазоры.

– Все знают, что хорошая оптика на светодиодах стоит дорого. Renault ARKANA даже в базовой комплектации может похвастаться LED-оптикой Pure Vision. Плюсом к этому добавлю хороший обзор, контроль слепых зон — всё это в автомобилях такой ценовой категории редко где встретишь.

За дизайн — особый плюс. Это уникальный для массового сегмента автомобиль, который сочетает динамику купе и надежность кроссовера. Большой дорожный просвет 205 мм впечатляет: кросс-купе ARKANA роскошен и в городе, и за его пределами, покорит любую дорогу.

ARKANA на удивление шустрая, с достаточно большими углами съезда и въезда, что дает машине полное право претендовать на звание универсального автомобиля.

Renault ARKANA создан с учетом потребностей самой разной аудитории. Он решит все ваши задачи и исполнит любые мечты. Динамичному и современному дизайну поставит лайк молодежь, проходимость, вместительность и экономичность понравится людям старшего поколения, эргономичность и технологичность оценят все!

а что под капотом?

Новый турбированный двигатель TCе150 — это совместная разработка ведущих инженеров Renault и Daimler. Он прошел беспрецедентные испытания на надежность как в режиме стендовых тестов, так и на дорогах. Новый двигатель работает в паре с автоматической трансмиссией CVT X-Tronic нового поколения и интеллектуальной системой полного привода 4×4-i.

Двигатель имеет мощность 149,6 л.с., 250 Hm крутящий момент — аккурат под налоговыгодную планку.

Подобный мотор на ARKANA впервые сочетается с вариатором Jatco JF016e, гарантирует эластичный ход и экономичный расход топлива.

– Турбомотор 1,3 л легко даст фору атмосферным моторам объемом 2 и даже 2,5 литра, — говорит Михаил. — И при этом ARKANA еще и экономичнее: в смешанном режиме заявлен расход 8 л на 100 км.

как в управлении?

– Прекрасная динамика, отзывчивое управление, прогнозируемое торможение. ARKANA отлично держит дорогу, — рассказывает Михаил. — Приятная обратная связь на руле: всегда понимаешь, на какой градус повернуты колеса.

Отметил для себя грамотно сделанную связку «мотор-коробка»: переключение передач не чувствуется, автомобиль не дает турбоям — легких задержек перед стартом.

Машина отзывчива и послушна, мгновенно реагирует на нажатие педали акселератора.

Все системы Renault ARKANA готовы подстроиться под вас. Персонализация настроек вождения MULTI-SENSE позволяет водителю менять стиль управления в зависимости от его предпочтений: контроль отклика двигателя, усилие на рулевом колесе, выбор цвета подсветки и многое другое.

Режим MY SENSE. Персональные настройки стиля вождения: усилие на рулевом колесе, регулировка режимов климат-контроля и подсветки салона Ambient Light.

Персональные настройки стиля вождения: усилие на рулевом колесе, регулировка режимов климат-контроля и подсветки салона Ambient Light. Режим SPORT. Максимальный потенциал двигателя и точности в управлении. При этом система курсовой устойчивости будет срабатывать позже, чем в других режимах.

Максимальный потенциал двигателя и точности в управлении. При этом система курсовой устойчивости будет срабатывать позже, чем в других режимах. Режим ECO. Баланс между экономичностью и комфортом во время поездки. Система климат-контроля работает в энергосберегающем режиме, а салон наполнен зеленым атмосферным светом. Кроме того, это самый экономичный режим вождения, способствующий низкому расходу топлива.

новый уровень комфорта

В салоне Renault ARKANA водитель всегда в центре внимания, а свободного пространства хватит для каждого пассажира. Здесь действительно много воздуха.

– Очень комфортная посадка. В ARKANA прекрасно будет себя чувствовать человек практически любого роста и комплекции, — говорит Михаил.

Эргономика центральной консоли продумана до мелочей, всё интуитивно понятно и всё под рукой.

В центре — дисплей трип-компьютера. Под ярким огромным дисплеем мультимедийной системы расположен пиано-бар. Обогрев сидений двухступенчатый (у задних пассажиров — одноступенчатый). Ниже — блок управления климат-контролем.

В машине подогреваются руль, наружные зеркала заднего вида, заднее и лобовое стекла и даже форсунки омывателей, что оптимально в российских условиях. Под климат-контролем разместились два силовых разъема USB и розетка на 12V.

В топовой комплектации Renault ARKANA оснащен большим тачскрином с навигатором, автозапуском двигателя и электронными ассистентами. Так, система мониторинга слепых зон помогает водителю с помощью датчиков, встроенных в наружные зеркала заднего вида, и сигнальных лампочек, предупреждающих об опасности.

Руль на ARKANA регулируется не только по углу наклона, но и по вылету. Мультимедийное устройство нового образца поддерживает и IOS, и Android.

Во втором ряду просторно. Даже высокие пассажиры сядут так, чтобы колени не касались спинки переднего сиденья, а голова — потолка.

Renault ARKANA, оснащенный электронным ключом, встречает и провожает владельца.

Достаточно подойти к машине, и она посигналит, включит поворотники и светодиодные ходовые огни. Сзади загорятся фонари и объединяющая их светодиодная красная полоска. Как только вы отойдете от автомобиля, она попрощается, выключив весь свет.

ещё плюсы

У Renault ARKANA глубокий багажник объемом 500 литров с внушительной погрузочной площадью. Задние сиденья складываются, образуя ровный пол, благодаря чему в автомобиле можно перевозить и крупногабаритные вещи. Машина обута в 17-дюймовые колеса.

Из приятного отметим еще то, что дверь закрывает весь порог, а по низу идет уплотнитель. Значит, порог будет оставаться абсолютно чистым, что в наших условиях идеально.

– Renault ARKANA абсолютно готов к непростым погодным условиям и состоянию наших дорог, — говорит Михаил Королев. — Автомобиль оснащен защитой картера и оцинкованный кузов обработан от коррозии, — этим не могут похвастаться конкуренты.

На автомобиль дается 5 лет гарантии.

Renault ARKANA по-настоящему универсальная машина в «народном» сегменте стоимостью всего от 999 000 руб. И это без учета выгод!

Дилерский центр Renault

Тула, Новомосковское шоссе, 25,

тел. 70-03-03.

www.autoclass-renault.ru

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