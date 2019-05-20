Среднерусская возвышенность: Joy

На фестивальной площадке «Среднерусской возвышенности» выступит австрийская поп-группа 80-х Joy. Музыканты исполнят лучшие хиты европейского диско. В 80-х группа прогремела на всю Европу, а в Советском Союзе о группе узнали благодаря хиту Valerie.

Перед концертном можно прогуляться живописным уголкам «Золотого города»: посетить сад с фонтанами, домик для чайных церемоний, буддийский храм «Счастье» погружают гостей в невероятную атмосферу легкости и спокойствия. На территории парка работает конюшня, где можно покататься на лошадях.

Билет дает право входа на территорию «Золотого города» и пользования всеми развлекательными зонами и объектами сервиса с 9:00 текущего дня.

Как добраться

Автобус курсируют по двум маршрутам:

из Тулы будет отправляться от площади Ленина (со стороны Тульского кремля)

из Новомосковска — от автостанции (стоянка маршрутных такси, отправляющихся в Москву).