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Среднерусская возвышенность: Joy

Среднерусская возвышенность: Joy

На фестивальной площадке «Среднерусской возвышенности» выступит австрийская поп-группа 80-х Joy.  Музыканты исполнят лучшие хиты европейского диско. В 80-х группа прогремела на всю Европу, а в Советском Союзе о группе узнали благодаря хиту Valerie.

Перед концертном можно прогуляться живописным уголкам «Золотого города»: посетить сад с фонтанами, домик для чайных церемоний, буддийский храм «Счастье» погружают гостей в невероятную атмосферу легкости и спокойствия. На территории парка работает конюшня, где можно покататься на лошадях.

Билет дает право входа на территорию «Золотого города» и пользования всеми развлекательными зонами и объектами сервиса с 9:00 текущего дня.

Как добраться

Автобус курсируют по двум маршрутам:

  • из Тулы будет отправляться от площади Ленина (со стороны Тульского кремля)
  • из Новомосковска — от автостанции (стоянка маршрутных такси, отправляющихся в Москву).

Для того, чтобы воспользоваться трансфером, необходимо предварительно записаться по бесплатному телефону горячей линии Фестиваля 8−800−222−34−17

Где и когда?
Золотой Город, туристический центр
село Петропавловское, улица Степная, 19
13 июля 2019, суббота
19:00
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