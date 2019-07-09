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Кулинарная программа «Магическая кухня»

Кулинарная программа «Магическая кухня»

Кулинары музейного кафе, расположенного в комплексе «Куликово поле» в Моховом, предлагают взглянуть на средневековую кухню с иного ракурса.

Пища, напитки и продукты, которые раньше использовали в приготовлении, часто помогали не просто насытиться, но и играли другие важные роли. Новая кулинарная программа познакомит с особыми блюдами наших предков. Расскажет, какие знакомые с детства травы и цветы добавляли в приворотное зелье, как помогали женщинам поддерживать красоту и молодость. Посетители вспомнят про блюда-обманки и научат готовить курицу без курицы, а кролика без кролика. Завершится кулинарная встреча традиционной дегустацией редких блюд.

Стоимость: 350 р. Предварительная запись по телефону: +7 (905) 116-31-49.

Где и когда?
Куликово поле, музейный комплекс
деревня Моховое, Куркинский район
13 июля 2019, суббота
14:00
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