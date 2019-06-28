На террасе «Октавы» пройдет мастер-класс по масляной живописи с художником Ольгой Гусевой.

Участники мастер-класса изучат цветовые сочетания, технику свободных мазков, принципы передачи яркого солнечного цвета и выразительных теней. У каждого будет возможность почувствовать себя истинным художником и под руководством преподавателя создать свою собственную картину с красивыми цветущими цветами!

Гусева Ольга

Художник, педагог.

Образование — МГАХИ им. М. В. Сурикова , Москва.

Автор обучающих программ по живописи для взрослых, автор и организатор арт-путешествий. Амбассадор голландского бренда Royal Talens в России.

