афиша
афиша
Регистрация
Мастер-класс по масляной живописи

Мастер-класс по масляной живописи

На террасе «Октавы» пройдет мастер-класс по масляной живописи с художником Ольгой Гусевой.

Участники мастер-класса изучат цветовые сочетания, технику свободных мазков, принципы передачи яркого солнечного цвета и выразительных теней. У каждого будет возможность почувствовать себя истинным художником и под руководством преподавателя создать свою собственную картину с красивыми цветущими цветами!

 

Гусева Ольга
Художник, педагог.
Образование — МГАХИ им. М. В. Сурикова, Москва.

Автор обучающих программ по живописи для взрослых, автор и организатор арт-путешествий. Амбассадор голландского бренда Royal Talens в России.
 

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
14 июля 2019, воскресенье
12:00
 В календарь
 В календарь
14 июля 2019, воскресенье
16:00
 В календарь
 В календарь
+1
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.