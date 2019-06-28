Мастер-класс по масляной живописи
На террасе «Октавы» пройдет мастер-класс по масляной живописи с художником Ольгой Гусевой.
Участники мастер-класса изучат цветовые сочетания, технику свободных мазков, принципы передачи яркого солнечного цвета и выразительных теней. У каждого будет возможность почувствовать себя истинным художником и под руководством преподавателя создать свою собственную картину с красивыми цветущими цветами!
Гусева Ольга
Художник, педагог.
Образование — МГАХИ им.
Автор обучающих программ по живописи для взрослых, автор и организатор арт-путешествий. Амбассадор голландского бренда Royal Talens в России.
Где и когда?
Тула, улица Каминского, 24
14 июля 2019, воскресенье
12:00
14 июля 2019, воскресенье
16:00