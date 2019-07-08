афиша
афиша
Регистрация
Турнир по буги-вуги SummerLЁT

Турнир по буги-вуги SummerLЁT

На эстраде Центрального парка пройдет самый масштабный социальный буги-турнир в стране. Это отличная возможность с друзьями, потанцевать, послушать живой рок-н-ролл.

В соревнованиях действует одно правило — нельзя танцевать со «своим» партнером. Участники будут танцевать в нескольких категориях:

  • бизнес-класс (самые продвинутые танцоры)
  • эконом-класс (все желающие)
  • летная школа (новички в паре с бизнес-классом)

  • «АСы Лётной школы» (участники старше даты рождения 14.07.1979 в паре с бизнес-классом)

  • «Детское кресло» (самые юные участники)

  • «Камикадзе (самые шустрые танцоры)

Программа

11.00 — Регистрация участников
12.00 — Начало турнира
19.00 — Концерт Boogie Woogie Boom

В перерывах между отделениями — опен-эйр для всех желающих.

22.00 — Окончание турнира.

Вход свободный.

Где и когда?
Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
13 июля 2019, суббота
11:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.