Турнир по буги-вуги SummerLЁT

На эстраде Центрального парка пройдет самый масштабный социальный буги-турнир в стране. Это отличная возможность с друзьями, потанцевать, послушать живой рок-н-ролл.

В соревнованиях действует одно правило — нельзя танцевать со «своим» партнером. Участники будут танцевать в нескольких категориях:

бизнес-класс (самые продвинутые танцоры)

эконом-класс (все желающие)

летная школа (новички в паре с бизнес-классом)

«АСы Лётной школы» (участники старше даты рождения 14.07.1979 в паре с бизнес-классом)

«Детское кресло» (самые юные участники)

«Камикадзе (самые шустрые танцоры)

Программа

11.00 — Регистрация участников

12.00 — Начало турнира

19.00 — Концерт Boogie Woogie Boom

В перерывах между отделениями — опен-эйр для всех желающих.

22.00 — Окончание турнира.

Вход свободный.