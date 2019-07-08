Турнир по буги-вуги SummerLЁT
На эстраде Центрального парка пройдет самый масштабный социальный буги-турнир в стране. Это отличная возможность с друзьями, потанцевать, послушать живой рок-н-ролл.
В соревнованиях действует одно правило — нельзя танцевать со «своим» партнером. Участники будут танцевать в нескольких категориях:
- бизнес-класс (самые продвинутые танцоры)
- эконом-класс (все желающие)
- летная школа (новички в паре с бизнес-классом)
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«АСы Лётной школы» (участники старше даты рождения
14.07.1979в паре с бизнес-классом)
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«Детское кресло» (самые юные участники)
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«Камикадзе (самые шустрые танцоры)
Программа
11.00 — Регистрация участников
12.00 — Начало турнира
19.00 — Концерт Boogie Woogie Boom
В перерывах между отделениями — опен-эйр для всех желающих.
22.00 — Окончание турнира.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
13 июля 2019, суббота
11:00