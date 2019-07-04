Анна
Страна:
Франция, 2019
Премьера:
в РФ 11.07.2019
Режиссер:
Люк Бессон
Актеры:
Саша Лусс, Хелен Миррен, Люк Эванс, Киллиан Мерфи, Лера Абова, Александр Петров, Никита Павленко, Алексей Маслодудов, Анна Криппа, Эрик Годон
Жанр:
боевик, триллер
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119 мин
Бюджет:
$30 000 000,00
История Анны, чья несравненная красота скрывает поразительную мощь и смертоносный талант опаснейшего наемного убийцы в мире.
Сегодня
|10:00
|Октябрь
|10:00
|Химик (Ефремов)
|10:15
|Алмаз Синема
|10:30
|Юность (Узловая)
|10:30
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|10:30
|Киносити
|10:30
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|10:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:20
|Химик (Ефремов)
|12:40
|Алмаз Синема
|13:00
|Киносити
|14:20
|Киреевский ГДК
|14:40
|Химик (Ефремов)
|14:45
|Киносити
|14:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:10
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|15:10
|Юность (Узловая)
|15:10
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|15:30
|Киносити
|16:00
|Октябрь
|16:40
|Синема Стар
|17:00
|Химик (Ефремов)
|17:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:00
|Киносити
|18:50
|Алмаз Синема
|19:10
|Киносити
|19:20
|Химик (Ефремов)
|19:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:35
|Октябрь
|20:30
|Киносити
|21:10
|Алмаз Синема
|21:20
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|21:20
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|21:20
|Юность (Узловая)
|21:35
|Киносити
|21:40
|Химик (Ефремов)
|21:45
|Синема Стар
|22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:00
|Киносити
Завтра
|10:00
|Октябрь
|10:00
|Химик (Ефремов)
|10:15
|Алмаз Синема
|10:30
|Юность (Узловая)
|10:30
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|10:30
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|10:30
|Киносити
|10:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:20
|Химик (Ефремов)
|12:40
|Алмаз Синема
|13:00
|Киносити
|14:20
|Киреевский ГДК
|14:40
|Химик (Ефремов)
|14:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:45
|Киносити
|15:10
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|15:10
|Юность (Узловая)
|15:10
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|15:30
|Киносити
|16:00
|Октябрь
|16:40
|Синема Стар
|17:00
|Химик (Ефремов)
|17:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:00
|Киносити
|18:50
|Алмаз Синема
|19:10
|Киносити
|19:20
|Химик (Ефремов)
|19:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:35
|Октябрь
|20:30
|Киносити
|21:10
|Алмаз Синема
|21:20
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|21:20
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|21:20
|Юность (Узловая)
|21:35
|Киносити
|21:40
|Химик (Ефремов)
|21:45
|Синема Стар
|22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:00
|Киносити
|00:00
|Киносити
13 июля, суббота
|10:00
|Октябрь
|10:00
|Химик (Ефремов)
|10:15
|Алмаз Синема
|10:30
|Юность (Узловая)
|10:30
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|10:30
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|10:30
|Киносити
|10:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:20
|Химик (Ефремов)
|12:40
|Алмаз Синема
|13:00
|Киносити
|14:20
|Киреевский ГДК
|14:40
|Химик (Ефремов)
|14:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:45
|Киносити
|15:10
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|15:10
|Юность (Узловая)
|15:10
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|15:30
|Киносити
|16:00
|Октябрь
|16:55
|Синема Стар
|17:00
|Химик (Ефремов)
|17:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:00
|Киносити
|18:50
|Алмаз Синема
|19:10
|Киносити
|19:20
|Химик (Ефремов)
|19:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:35
|Октябрь
|20:30
|Киносити
|21:10
|Алмаз Синема
|21:20
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|21:20
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|21:20
|Юность (Узловая)
|21:35
|Киносити
|21:40
|Химик (Ефремов)
|21:55
|Синема Стар
|22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:00
|Киносити
|00:00
|Киносити
|01:30
|Киносити
14 июля, воскресенье
|10:00
|Октябрь
|10:00
|Химик (Ефремов)
|10:15
|Алмаз Синема
|10:30
|Юность (Узловая)
|10:30
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|10:30
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|10:30
|Киносити
|10:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:20
|Химик (Ефремов)
|12:40
|Алмаз Синема
|13:00
|Киносити
|14:20
|Киреевский ГДК
|14:40
|Химик (Ефремов)
|14:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:45
|Киносити
|15:10
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|15:10
|Юность (Узловая)
|15:10
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|15:30
|Киносити
|16:00
|Октябрь
|16:55
|Синема Стар
|17:00
|Химик (Ефремов)
|17:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:00
|Киносити
|18:50
|Алмаз Синема
|19:10
|Киносити
|19:20
|Химик (Ефремов)
|19:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:35
|Октябрь
|20:30
|Киносити
|21:10
|Алмаз Синема
|21:20
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|21:20
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|21:20
|Юность (Узловая)
|21:35
|Киносити
|21:40
|Химик (Ефремов)
|21:55
|Синема Стар
|22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:00
|Киносити
|00:00
|Киносити
|01:30
|Киносити
15 июля, понедельник
|10:00
|Октябрь
|10:15
|Алмаз Синема
|10:30
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|10:30
|Киносити
|10:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:40
|Алмаз Синема
|13:00
|Киносити
|14:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:45
|Киносити
|15:10
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|15:30
|Киносити
|16:00
|Октябрь
|16:40
|Синема Стар
|17:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:00
|Киносити
|18:50
|Алмаз Синема
|19:10
|Киносити
|19:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:35
|Октябрь
|20:30
|Киносити
|21:10
|Алмаз Синема
|21:20
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|21:35
|Киносити
|21:45
|Синема Стар
|22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:00
|Киносити
|00:00
|Киносити
16 июля, вторник
|10:00
|Октябрь
|10:00
|Химик (Ефремов)
|10:15
|Алмаз Синема
|10:30
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|10:30
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|10:30
|Киносити
|10:30
|Юность (Узловая)
|10:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:20
|Химик (Ефремов)
|12:40
|Алмаз Синема
|13:00
|Киносити
|14:20
|Киреевский ГДК
|14:40
|Химик (Ефремов)
|14:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:45
|Киносити
|15:10
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|15:10
|Юность (Узловая)
|15:10
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|15:30
|Киносити
|16:00
|Октябрь
|16:40
|Синема Стар
|17:00
|Химик (Ефремов)
|17:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:00
|Киносити
|18:50
|Алмаз Синема
|19:10
|Киносити
|19:20
|Химик (Ефремов)
|19:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:35
|Октябрь
|20:30
|Киносити
|21:10
|Алмаз Синема
|21:20
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|21:20
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|21:20
|Юность (Узловая)
|21:35
|Киносити
|21:40
|Химик (Ефремов)
|21:45
|Синема Стар
|22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:00
|Киносити
|00:00
|Киносити
17 июля, среда
|10:00
|Октябрь
|10:00
|Химик (Ефремов)
|10:15
|Алмаз Синема
|10:30
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|10:30
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|10:30
|Юность (Узловая)
|10:30
|Киносити
|10:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:20
|Химик (Ефремов)
|12:40
|Алмаз Синема
|13:00
|Киносити
|14:20
|Киреевский ГДК
|14:40
|Химик (Ефремов)
|14:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:45
|Киносити
|15:10
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|15:10
|Юность (Узловая)
|15:10
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|15:30
|Киносити
|16:00
|Октябрь
|16:40
|Синема Стар
|17:00
|Химик (Ефремов)
|17:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:00
|Киносити
|18:50
|Алмаз Синема
|19:10
|Киносити
|19:20
|Химик (Ефремов)
|19:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:35
|Октябрь
|20:30
|Киносити
|21:10
|Алмаз Синема
|21:20
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|21:20
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|21:20
|Юность (Узловая)
|21:35
|Киносити
|21:40
|Химик (Ефремов)
|21:45
|Синема Стар
|22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:00
|Киносити
|00:00
|Киносити
18 июля, четверг
|00:00
|Киносити
Сегодня
|Алмаз Синема
|
10:15
12:40
18:50
21:10
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
10:30
15:10
21:20
|Киносити
|
10:30
13:00
14:45
15:30
18:00
19:10
20:30
21:35
23:00
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
10:30
15:10
21:20
|Киреевский ГДК
|
14:20
|Октябрь
|
10:00
16:00
19:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:50
12:20
14:45
17:10
19:35
22:00
|Синема Стар
|
16:40
21:45
|Химик (Ефремов)
|
10:00
12:20
14:40
17:00
19:20
21:40
|Юность (Узловая)
|
10:30
15:10
21:20
Завтра
|Алмаз Синема
|
10:15
12:40
18:50
21:10
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
10:30
15:10
21:20
|Киносити
|
10:30
13:00
14:45
15:30
18:00
19:10
20:30
21:35
23:00
00:00
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
10:30
15:10
21:20
|Киреевский ГДК
|
14:20
|Октябрь
|
10:00
16:00
19:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:50
12:20
14:45
17:10
19:35
22:00
|Синема Стар
|
16:40
21:45
|Химик (Ефремов)
|
10:00
12:20
14:40
17:00
19:20
21:40
|Юность (Узловая)
|
10:30
15:10
21:20
13 июля, суббота
|Алмаз Синема
|
10:15
12:40
18:50
21:10
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
10:30
15:10
21:20
|Киносити
|
10:30
13:00
14:45
15:30
18:00
19:10
20:30
21:35
23:00
00:00
01:30
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
10:30
15:10
21:20
|Киреевский ГДК
|
14:20
|Октябрь
|
10:00
16:00
19:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:50
12:20
14:45
17:10
19:35
22:00
|Синема Стар
|
16:55
21:55
|Химик (Ефремов)
|
10:00
12:20
14:40
17:00
19:20
21:40
|Юность (Узловая)
|
10:30
15:10
21:20
14 июля, воскресенье
|Алмаз Синема
|
10:15
12:40
18:50
21:10
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
10:30
15:10
21:20
|Киносити
|
10:30
13:00
14:45
15:30
18:00
19:10
20:30
21:35
23:00
00:00
01:30
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
10:30
15:10
21:20
|Киреевский ГДК
|
14:20
|Октябрь
|
10:00
16:00
19:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:50
12:20
14:45
17:10
19:35
22:00
|Синема Стар
|
16:55
21:55
|Химик (Ефремов)
|
10:00
12:20
14:40
17:00
19:20
21:40
|Юность (Узловая)
|
10:30
15:10
21:20
15 июля, понедельник
|Алмаз Синема
|
10:15
12:40
18:50
21:10
|Киносити
|
10:30
13:00
14:45
15:30
18:00
19:10
20:30
21:35
23:00
00:00
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
10:30
15:10
21:20
|Октябрь
|
10:00
16:00
19:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:50
12:20
14:45
17:10
19:35
22:00
|Синема Стар
|
16:40
21:45
16 июля, вторник
|Алмаз Синема
|
10:15
12:40
18:50
21:10
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
10:30
15:10
21:20
|Киносити
|
10:30
13:00
14:45
15:30
18:00
19:10
20:30
21:35
23:00
00:00
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
10:30
15:10
21:20
|Киреевский ГДК
|
14:20
|Октябрь
|
10:00
16:00
19:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:50
12:20
14:45
17:10
19:35
22:00
|Синема Стар
|
16:40
21:45
|Химик (Ефремов)
|
10:00
12:20
14:40
17:00
19:20
21:40
|Юность (Узловая)
|
10:30
15:10
21:20
17 июля, среда
|Алмаз Синема
|
10:15
12:40
18:50
21:10
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
10:30
15:10
21:20
|Киносити
|
10:30
13:00
14:45
15:30
18:00
19:10
20:30
21:35
23:00
00:00
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
10:30
15:10
21:20
|Киреевский ГДК
|
14:20
|Октябрь
|
10:00
16:00
19:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:50
12:20
14:45
17:10
19:35
22:00
|Синема Стар
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16:40
21:45
|Химик (Ефремов)
|
10:00
12:20
14:40
17:00
19:20
21:40
|Юность (Узловая)
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10:30
15:10
21:20
18 июля, четверг
|Киносити
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00:00