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Анна

Анна

Страна:
Франция, 2019
 
Премьера:
в РФ 11.07.2019
 
Режиссер:
Люк Бессон
  
Актеры:
Саша Лусс, Хелен Миррен, Люк Эванс, Киллиан Мерфи, Лера Абова, Александр Петров, Никита Павленко, Алексей Маслодудов, Анна Криппа, Эрик Годон
  
Жанр:
боевик, триллер
  
Продолжительноcть:
119 мин
  
Бюджет:
$30 000 000,00
  

История Анны, чья несравненная красота скрывает поразительную мощь и смертоносный талант опаснейшего наемного убийцы в мире.

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Сегодня
10:00 Октябрь
10:00 Химик (Ефремов)
10:15 Алмаз Синема
10:30 Юность (Узловая)
10:30 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
10:30 Киносити
10:30 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
10:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:20 Химик (Ефремов)
12:40 Алмаз Синема
13:00 Киносити
14:20 Киреевский ГДК
14:40 Химик (Ефремов)
14:45 Киносити
14:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:10 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
15:10 Юность (Узловая)
15:10 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
15:30 Киносити
16:00 Октябрь
16:40 Синема Стар
17:00 Химик (Ефремов)
17:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00 Киносити
18:50 Алмаз Синема
19:10 Киносити
19:20 Химик (Ефремов)
19:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:35 Октябрь
20:30 Киносити
21:10 Алмаз Синема
21:20 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
21:20 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
21:20 Юность (Узловая)
21:35 Киносити
21:40 Химик (Ефремов)
21:45 Синема Стар
22:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:00 Киносити
Завтра
10:00 Октябрь
10:00 Химик (Ефремов)
10:15 Алмаз Синема
10:30 Юность (Узловая)
10:30 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
10:30 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
10:30 Киносити
10:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:20 Химик (Ефремов)
12:40 Алмаз Синема
13:00 Киносити
14:20 Киреевский ГДК
14:40 Химик (Ефремов)
14:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:45 Киносити
15:10 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
15:10 Юность (Узловая)
15:10 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
15:30 Киносити
16:00 Октябрь
16:40 Синема Стар
17:00 Химик (Ефремов)
17:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00 Киносити
18:50 Алмаз Синема
19:10 Киносити
19:20 Химик (Ефремов)
19:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:35 Октябрь
20:30 Киносити
21:10 Алмаз Синема
21:20 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
21:20 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
21:20 Юность (Узловая)
21:35 Киносити
21:40 Химик (Ефремов)
21:45 Синема Стар
22:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:00 Киносити
00:00 Киносити
13 июля, суббота
10:00 Октябрь
10:00 Химик (Ефремов)
10:15 Алмаз Синема
10:30 Юность (Узловая)
10:30 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
10:30 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
10:30 Киносити
10:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:20 Химик (Ефремов)
12:40 Алмаз Синема
13:00 Киносити
14:20 Киреевский ГДК
14:40 Химик (Ефремов)
14:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:45 Киносити
15:10 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
15:10 Юность (Узловая)
15:10 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
15:30 Киносити
16:00 Октябрь
16:55 Синема Стар
17:00 Химик (Ефремов)
17:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00 Киносити
18:50 Алмаз Синема
19:10 Киносити
19:20 Химик (Ефремов)
19:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:35 Октябрь
20:30 Киносити
21:10 Алмаз Синема
21:20 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
21:20 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
21:20 Юность (Узловая)
21:35 Киносити
21:40 Химик (Ефремов)
21:55 Синема Стар
22:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:00 Киносити
00:00 Киносити
01:30 Киносити
14 июля, воскресенье
10:00 Октябрь
10:00 Химик (Ефремов)
10:15 Алмаз Синема
10:30 Юность (Узловая)
10:30 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
10:30 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
10:30 Киносити
10:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:20 Химик (Ефремов)
12:40 Алмаз Синема
13:00 Киносити
14:20 Киреевский ГДК
14:40 Химик (Ефремов)
14:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:45 Киносити
15:10 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
15:10 Юность (Узловая)
15:10 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
15:30 Киносити
16:00 Октябрь
16:55 Синема Стар
17:00 Химик (Ефремов)
17:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00 Киносити
18:50 Алмаз Синема
19:10 Киносити
19:20 Химик (Ефремов)
19:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:35 Октябрь
20:30 Киносити
21:10 Алмаз Синема
21:20 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
21:20 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
21:20 Юность (Узловая)
21:35 Киносити
21:40 Химик (Ефремов)
21:55 Синема Стар
22:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:00 Киносити
00:00 Киносити
01:30 Киносити
15 июля, понедельник
10:00 Октябрь
10:15 Алмаз Синема
10:30 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
10:30 Киносити
10:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:40 Алмаз Синема
13:00 Киносити
14:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:45 Киносити
15:10 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
15:30 Киносити
16:00 Октябрь
16:40 Синема Стар
17:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00 Киносити
18:50 Алмаз Синема
19:10 Киносити
19:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:35 Октябрь
20:30 Киносити
21:10 Алмаз Синема
21:20 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
21:35 Киносити
21:45 Синема Стар
22:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:00 Киносити
00:00 Киносити
16 июля, вторник
10:00 Октябрь
10:00 Химик (Ефремов)
10:15 Алмаз Синема
10:30 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
10:30 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
10:30 Киносити
10:30 Юность (Узловая)
10:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:20 Химик (Ефремов)
12:40 Алмаз Синема
13:00 Киносити
14:20 Киреевский ГДК
14:40 Химик (Ефремов)
14:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:45 Киносити
15:10 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
15:10 Юность (Узловая)
15:10 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
15:30 Киносити
16:00 Октябрь
16:40 Синема Стар
17:00 Химик (Ефремов)
17:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00 Киносити
18:50 Алмаз Синема
19:10 Киносити
19:20 Химик (Ефремов)
19:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:35 Октябрь
20:30 Киносити
21:10 Алмаз Синема
21:20 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
21:20 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
21:20 Юность (Узловая)
21:35 Киносити
21:40 Химик (Ефремов)
21:45 Синема Стар
22:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:00 Киносити
00:00 Киносити
17 июля, среда
10:00 Октябрь
10:00 Химик (Ефремов)
10:15 Алмаз Синема
10:30 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
10:30 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
10:30 Юность (Узловая)
10:30 Киносити
10:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:20 Химик (Ефремов)
12:40 Алмаз Синема
13:00 Киносити
14:20 Киреевский ГДК
14:40 Химик (Ефремов)
14:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:45 Киносити
15:10 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
15:10 Юность (Узловая)
15:10 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
15:30 Киносити
16:00 Октябрь
16:40 Синема Стар
17:00 Химик (Ефремов)
17:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00 Киносити
18:50 Алмаз Синема
19:10 Киносити
19:20 Химик (Ефремов)
19:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:35 Октябрь
20:30 Киносити
21:10 Алмаз Синема
21:20 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
21:20 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
21:20 Юность (Узловая)
21:35 Киносити
21:40 Химик (Ефремов)
21:45 Синема Стар
22:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:00 Киносити
00:00 Киносити
18 июля, четверг
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