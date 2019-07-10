Гонки на картах: Как живут юные тульские шумахеры

Фото Алексея Пирязева. На фото Дмитрий Соболев, Михаил Шалашников, Степан Кучерявый, Андрей Лось, Владислав Химичев, Алиса Красноперова, Тимофей Жерздев, Егор Кучерявый.

Скорость и адреналин – именно за это спортсмены любят картинг. Для некоторых это хобби, возможность получить крутые эмоции. Для других же – одна из ступеней в автоспорт. Многие известные гонщики начинали свою карьеру именно с картинга: например, Михаэль Шумахер и Мика Хаккинен.

Этот вид спорта дорогой – только на экипировку нужно более 40 тысяч рублей, а сам карт стоит больше 130 тысяч. Добавьте к этой сумме сопутствующие материалы: замена колес, масла, запчастей, получится довольно серьезная цифра. Без финансовой поддержки заниматься картингом довольно сложно, команда Karting tula racing team существует уже много лет на собственном энтузиазме.

У ребят нет своей тренировочной базы в Тульской области, поэтому им приходится ездить за сотни километров. Ближайший открытый картодром находится в Подольске в Подмосковье, а зимой ребята занимаются на базе станции юных техников.

Михаил Кузнеченко, тренер команды, в этом виде спорта уже 20 лет:

Михаил Кузнеченко – У нас полноценный коллектив из 15 человек, ребята в возрасте от 7 до 18 лет. Самое большое наше достижение – это то, что команда существует, хотя все условия против нас. Все площадки в Туле, на которых могли бы построить трассу для картинга, застроены домами и торговыми центрами. Нам нужен трек, чтобы мы могли каждый день тренироваться, но вместо этого ездим в Московскую область, Рязань и Калугу. Мы неоднократно писали письма властям, обращались за помощью, но в итоге нам везде отказали.

Спортсмены и тренеры хотят, чтобы о них узнала вся область и, возможно, нашелся бы спонсор, который окажет команде финансовую поддержку.

К слову сказать, Karting tula racing team, несмотря на сложные условия, не просто существует, а развивается, ездит на соревнования и занимает призовые места. Так, в этом году на чемпионате и первенстве ЦФО пилот тульской команды Наталья Мельникова завоевала золотую медаль, на турнире Черноземья Наташа стала третьей, а туляк Федор Бушин добыл серебро. В общекомандном зачете наша команда заняла четвертое место.

– Этот вид спорта подразумевает тактику, учит ребят осторожному вождению. Им как будущим водителям это пригодится на дороге, – убежден тренер.

Игорь Герасимук, тренер сборной Тульской области по картингу, пришел в этот вид спорта в 13 лет, сейчас ему 25. Тогда еще мальчишкой он влюбился в скорость и гонки с первого взгляда и ради этого даже бросил футбол. Самыми серьезными своими соревнованиями считает Кубок ЦФО, призовое место тогда Игорь не занял, но получил огромный опыт.

Игорь Герасимук – Решающие факторы на соревнованиях – характер пилота, выдержка. Спортсмену нужно ехать с холодной головой, никогда не поддаваться панике и эмоциям, стараться справляться с волнением, напором соперников. Пилот должен разбираться в карте, понимать, как он устроен, чтобы в случае поломки доступно объяснить это механику.

В картинг не приходят просто «отбыть номер», чтобы заниматься этим видом спорта, нужно огромное желание и упорство. А еще важна поддержка родителей.

13-летний Владислав Химичев зимой получил первый взрослый разряд по картингу:

– Я занимаюсь уже четыре года. За это время стал многократным победителем Кубка Рязани, а также двукратным вице-чемпионом чемпионата Черноземья и действующим чемпионом турнира. Почему выбрал этот вид спорта? Я люблю нагрузки, скорость, а также добиваться поставленной цели! Мечтаю дальше заниматься профессионально. Хотя довольно сложно участвовать в крупных соревнованиях из-за больших расходов.

Очаровательной Алисе Красноперовой всего 7 лет, но мечта у нее уже совсем взрослая:

– Я мечтаю стать гонщицей! Больше всего люблю скорость и выступать на соревнованиях. Хочу участвовать в турнирах, для меня медали не важны.

9-летнего Диму Соболева в картинг привел папа:

– Мы нашли тренера, и я начал заниматься. Мне купили собственный карт, потом стал ездить по разным городам на соревнования. Я пока медали не получил, но всё впереди. Мечтаю стать чемпионом России по картингу!

8-летнего Мишу Шалашникова в этом виде спорта тоже привлекает скорость:

– Мне нравится кататься на карте, люблю соревноваться. Пока у меня нет достижений. У нас часто проходят тренировки, мы выезжаем в другие города. Конечно, сложно ездить так далеко, тратить на это целый день. Но это того стоит!

17-летняя Наталья Мельникова уже имеет разряд кандидата в мастера спорта:

– Так получилось, что я с 10 лет ездила в машине на коленках у папы, потом узнала о картинге, решила попробовать и влюбилась в эту атмосферу! Люблю скорость, эмоции, которые дарит этот вид спорта, это нельзя описать словами. Мечтаю выполнить разряд мастера спорта, но для этого нужно выиграть чемпионат России.

17-летний Фёдор Бушин признается, что картинг из детского увлечения превратился в серьезный спорт:

– Мне гонки нравились с детства. Я шестой год здесь занимаюсь, выполнил норматив КМС, за эти годы много призовых мест занял. Самое главное для меня – это участие в соревнованиях, награды не важны. Картинг вполне можно сравнить с «Формулой-1», только в уменьшенных масштабах. Хотелось бы прорваться хотя бы в «Формулу-4», но для этого нужен большой бюджет.