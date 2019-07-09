В Тульской филармонии пройдет GamesAnimeComics-fest 2019 для поклонников азиатской и geek-культуры в Туле.

Официальное открытие фестиваля состоится в 12.00

Помимо конкурсной программы с караоке, кавер дэнсом, косплей-дефиле и озвучкой, гостей ждут увлекательные мастер классы от специальных гостей и 4 этажа интерактива:

ярмарка, где каждый сможет приобрести товар по душе;

зоны с настольными играми, кибер арена, тематические стенды по различным фандомам;

классические фотозона и несколько фотозон-сюрпризов;

фудкорт для всех любителей покушать ^^ (поборемся с Юкихирой Сома!);

выставка «Фабрика будущего»;

зона Just Dance и многое другое!

После окончания фестиваля в «Типографии» состоится GAC-party, с увлекательными конкурсами и выступлением гостей.

Стоимость: вход на фестиваль и вечеринку - 1400 р., на фестиваль -1200 р., на вечеринку - 350 р.