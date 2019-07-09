GamesAnimeComics-fest 2019
В Тульской филармонии пройдет GamesAnimeComics-fest 2019 для поклонников азиатской и geek-культуры в Туле.
Официальное открытие фестиваля состоится в 12.00
Помимо конкурсной программы с караоке, кавер дэнсом, косплей-дефиле и озвучкой, гостей ждут увлекательные мастер классы от специальных гостей и 4 этажа интерактива:
- ярмарка, где каждый сможет приобрести товар по душе;
- зоны с настольными играми, кибер арена, тематические стенды по различным фандомам;
- классические фотозона и несколько фотозон-сюрпризов;
- фудкорт для всех любителей покушать ^^ (поборемся с Юкихирой Сома!);
- выставка «Фабрика будущего»;
- зона Just Dance и многое другое!
После окончания фестиваля в «Типографии» состоится GAC-party, с увлекательными конкурсами и выступлением гостей.
Стоимость: вход на фестиваль и вечеринку - 1400 р., на фестиваль -1200 р., на вечеринку - 350 р.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
13 июля 2019, суббота
20:30
Тула, проспект Ленина, 51
13 июля 2019, суббота
10:30