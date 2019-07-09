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GamesAnimeComics-fest 2019

GamesAnimeComics-fest 2019

В Тульской филармонии пройдет GamesAnimeComics-fest 2019 для поклонников азиатской и geek-культуры в Туле.

Официальное открытие фестиваля состоится в 12.00

Помимо конкурсной программы с караоке, кавер дэнсом, косплей-дефиле и озвучкой, гостей ждут увлекательные мастер классы от специальных гостей и 4 этажа интерактива:

  • ярмарка, где каждый сможет приобрести товар по душе;
  • зоны с настольными играми, кибер арена, тематические стенды по различным фандомам;
  • классические фотозона и несколько фотозон-сюрпризов;
  • фудкорт для всех любителей покушать ^^ (поборемся с Юкихирой Сома!);
  • выставка «Фабрика будущего»;
  • зона Just Dance и многое другое!

После окончания фестиваля в «Типографии» состоится GAC-party, с увлекательными конкурсами и выступлением гостей.

Стоимость: вход на фестиваль и вечеринку - 1400 р., на фестиваль -1200 р., на вечеринку - 350 р.

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
13 июля 2019, суббота
20:30
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Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
13 июля 2019, суббота
10:30
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