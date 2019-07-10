В Тульском областном экзотариуме состоится масштабный праздник «День змей»! ?В этом году он пройдет в два этапа:

13 июля

День первый, «Сквамата». Экспозиция «Под пологом тропического леса» (ЦПКиО им. П.П.Белоусова)

11.00 — 17.00 1 этаж, лекторий: интерактивные и настольные «змеиные игры», видеосалон; 2 этаж: творческая мастерская «Змеиный сувенир»; Экспозиция: игра — бродилка

13.00 Змеиное дефиле

16.00 Выступление артистов народного цирка «Мастер Буфф» в пластическом жанре

Также всех присутствующих ждет познавательный видеосеанс, змеиное дефиле, логические «Змеиные игры», а ещё каждый любитель рептилий примет участие в тематическом мастер-классе и создаст неповторимый дизайнерский сувенир!

20 июля

День второй, «Серпентес». Старая экспозиция (Октябрьская. 26)

12.00−16.00 2 зал: «Змеиная лаборатория»; 4 зал: «Творческая мастерская «Воздушный змей», общение с рептилиями, викторина; Экспозиция: Игра-бродилка.

16.30 2 зал. Объявление итогов голосования за самую обаятельную юную змею.

Кроме того, в этот день посетители познакомятся поближе с некоторыми рептилиями, научатся создавать их воздушных собратьев- воздушных змеев, поучаствуют в викторине, узнают, чем питаются рептилии, особенности их домашнего содержания, а самые активные и внимательные получат «Сертификат герпетолога» и фотографию со звездой Экзотариума, питоном Николаем!

Стоимость: по цене входного билета (Новое здание экзотариума: взрослый — 300 р, детский/студенческий — 150 р.; здание на ул. Октябрьской: взрослый -200 р., детский/студенческий — 150 р.)