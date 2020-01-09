Выходные в Туле: 10-12 января

Вас ждут хиты группы «Ленинград» сразу в двух вариантах исполнения, цыганский шоу-театр, триллер с Красной Шапочкой и волейбольный кубок со звездами российского спорта.

Концерт

Когда: 11 января, суббота, 20.00, открытие дверей 19.00

Где: Backstage club, г. Тула, ул. Демидовская, д. 179.

Цена: 400 р.





В клубе Backstage пройдет вечеринка для любителей хитов Сергея Шнурова. Кавер-группа Jam Square исполнит все песни группы «Ленинград» в живом звучании под музыку полноценного духового оркестра.

Когда: 11 января. суббота, 22.00

Где: Harat's Pub, Тула, Красноармейский проспект, 19

Цена: Вход свободный, забронировать стол можно по телефону: 525 — 025

На сцене Harat's pub выступит самый востребованный трибьют-проект группы «Ленинград» кавер-банда Rom` N`Roll. Гости услышат любимые песни «Ленинграда» в душевной, акустической обработке. Угар, веселье и тотальный рок'н'ролл обеспечен.

Вечеринки

Когда: 12 января, воскресенье, 17.30

Где: Малый зал (1-й корпус, 3 этаж), Likerka Loft, Тула, пр. Ленина, 85

Цена: 300 р.

Студия цыганского танца BohoDance приглашает отметить Старый новый год вечеринкой в стиле Boho. Если вы любите танцы, веселье и хотите зажечь по полной — вам сюда.



В программе лучшие исполнители и коллективы восточного танца г. Тулы, таинственный трайбл, запоминающийся contemp, ритмы дарбуки, узоры мехенди и, конечно, самые яркие цыганские, испанские и премьерные балканские номера под живой вокал!

Театр

Когда: 11 января, суббота, 17.00

Где: Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского

Тула, проспект Ленина, 51

Цена: 600-1300 р.

В Тульской филармонии пройдет уникальный концерт шоу-театра «Табор возвращается» с программой «Цыгане — Граждане мира». Публику ждёт встреча с одним из ярчайших отечественных цыганских фольклорных коллективов.

В рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 11 января 2020 года шоу-театр «Табор возвращается» открывает свой гастрольный тур по городам России с программой «Цыгане — граждане мира». Эта программа посвящается памяти представителей цыганского народа, кто доблестно сражался против фашистских захватчиков.

Когда: 11 января, суббота, 19.00

Где: «Новый театр», Тула, пр. Ленина, 44

Цена: 500 р.

В «Новом театре» вас ждет романтическая комедия «Магия на Манхэттане» с элементами магии и аккордами джаза. Спектакль создан по мотивам произведения «Колокол, книга и свеча» Мистера Джона Ван Друтена.

Таинственная комната, волшебный кот на стене... Но это всего лишь история о дружбе, одиночестве, об удаче, которую так непросто поймать за хвост, и любви, без которой все волшебство в мире теряет свои краски.

Детям

Когда: 12 января, воскресенье, 12.00

Где: Новомосковский филиал Тульского театра драмы им. Горького

Новомосковск, ул. Октябрьская, 21

Цена: 150-200 р.

В Новомосковком филиале театра Драмы покажут необычный спектакль для малышей в жанре лесной музыкальный экшн. Спектакль создан по мотивам сказки Шарля Перро «Красная шапочка», только в этом сюжете история приобретает неожиданный поворот-бабушку берет в заложники страшный разбойник — людоед, требуя взамен выкуп — целый мешок золота. Каким образом спасет бабушку Красная Шапочка, и кто ей в этом поможет, вы узнаете в Лесном музыкальном экшне по мотивам сказки Шарля Перро.

Когда: 12 января, воскресенье, 16.00

Где: «Тульские древности», музейно-выставочный центр

Тула, проспект Ленина, 47

Цена: 200 р. на одного ребенка(3+) и взрослого.

В музее «Тульские древности» пройдет воскресник для дошкольников, посвященный рождественским традициям. Любимый многими поколениями русских людей праздник Рождества Христова до сих пор не теряет обретенного за века колорита: таинство ожидания звезды, сытность застолья, шумных колядований. К сожалению, малое число современных ребятишек могут рассказать историю этого светлого и радостного праздника. Предлагаем вспомнить ее вместе и устроить традиционные рождественские увеселения.

Когда: 11 января, суббота, 12.00, 17.00, 12 января, воскресенье, 12.00

Где: Тульский Государственный цирк, Тула, улица Советская, 96

Цена: 500-900 р.

Только в эти выходные в Тульском цирке пройдут завершительные представления грандиозного новогоднего шоу, которое удивит и детей, и взрослых. Гостей ждет 3D-проекция, опасные трюки, хищные животные. Лучшие цирковые номера окунут вас в мир детства.

Всё представление на манеже вас будет смешить клоун Митрофан. Под руководством Олега Плахтеева на арене появятся грациозные тигры и львы. Впечатлит вас аттракцион «Сказки Востока» — арабские верблюды, ламы, леопард, пума, обезьяна, рептилии и весёлый ослик!

Также в программе экстремальные шоу «Мотогонки в сфере», «Колесо смелости» и «Железный человек» и неутомимый «Собачий фристайл» — самоеды, ретривер, бордер-колли.

Спорт

Когда: 11 января, суббота, торжественное открытие 14.00, матчи - 14.30 и 17.30, 12 января, воскресенье, матчи 15.00 и 17.30

Где: «Арсенал», Манеж, Тула, Ленина пр-т, д.87

Вход свободный.

11 и 12 января в манеже стадиона «Арсенал» пройдет Турнир Кубок губернатора Тульской области, в котором примут участие клубы Суперлиги России:

ВК «Протон-Саратов» Саратов,

Саратов, ВК «Заречье-Одинцово» Московская область,

ВК «Минчанка» Минск,

ВК «Тулица» Тульская область.

Помимо зрелищных поединков на площадке, для туляков приготовлено еще множество сюрпризов — яркое шоу, выступления артистов, конкурсы и розыгрыши призов.



Все любители волейбола смогут вживую увидеть признанных мастеров этого вида спорта, прославивших нашу страну и Тульскую область на весь мир — Станислав Шевченко, Александр Ярёменко, Инна Кириллова, Елена Чеснокова, Татьяна Грачева, Валентина Касторнова, Лев Уткин.

Когда: 12 января, воскресенье, 12.00

Где: Тульская шахматная гостиная, Тула, проспект Ленина, 16, 2 этаж

Вход свободный.

В Тульской шахматной гостиной пройдет рождественский турнир по русским шашкам. Принять участие в играх может любой желающий. Турнир организован РФСОО «Федерация шашек Тульской области».

Лекции

Когда: 11 января, суббота, 12.00 и 16.00

Где: «Октава», творческий индустриальный кластер

Тула, улица Каминского, 24

Цена: 300 р.

В «Октаве» пройдет мастер-класс по иллюстрации скетч маркерами от международной арт-школы Fantasy room. Участники освоят технику рисования специальными маркерами и нарисуют несколько скетчей по зимней тематике.

А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Когда: 12 января, воскресенье, 17.00

Где: «Октава», творческий индустриальный кластер, Тула, улица Каминского, 24

Вход по предварительной регистрации.

В «Октаве» покажут сборник короткометражных фильмов семь ярких короткометражных картин, которые объединены единой темой — вечеринки, странные знакомства, неожиданные происшествия на тусовках с друзьями или семейных ужинах:

«Тусовщик», режиссер Адам Бауэрс. Страна: США.

«Реквием по роботу», режиссер Кристофер Райнер. Страна: США.

«Толстая», режиссер Борис Хлебников. Страна: Россия.

«Рэйчел», режиссер Эндрю Дейонг. Страна: США.

«Просто хороший дружеский ужин», режиссер Зейн Рубин. Страна: США.

«Лалай-балалай», режиссер Руслан Братов. Страна: Россия.

«Кислотный дождь», режиссер Томек Попакул. Страна: Польша.

В этой подборке показаны неловкие, трогательные, очень смешные и порой даже пугающие ситуации, которые никого не оставят равнодушным.

После просмотра состоится обсуждение увиденного с киноведом Андреем

Щиголевым.

Цена: от 140 р.

В прокат вышел шпионский боевик, в котором главным героем выступил не Джеймс Бонд, а мультяшные персонажи: молодой учёный по имени Уолтер ведет замкнутую жизнь, изобретая приборы и гаджеты для шпионской работы и отчаянный сорвиголова Лэнс носится по всему свету, жизнерадостно предотвращая самые разные катастрофы. Вместе им предстоит спасти человечество от новой и страшной глобальной угрозы.

Цена: от 140 р.

В кинотеатрах начался показ новой биографической драмы от Клинта Иствуда. В основу сюжета история, произошедшая в 1996 году на Олимпийских Играх в Атланте, когда охранник обнаружил рюкзак с взрывным устройством и вовремя эвакуировал людей. Тот охранник стал настоящим героем в СМИ. Однако, в ходе расследования именно он оказался главным подозреваемым. На бывшего героя обрушилась настоящая травля со стороны репортёров и журналистов, в корни изменивших и общественное мнение о поступке охранника.

Желаем вам прекрасного отдыха и напоминаем, что остальные события доступны на Myslo/Afisha, а купить билеты можно в Myslo-кассе.