Ленинград Party с Jam Square
В клубе Backstage пройдет вечеринка для любителей хитов Сергея Шнурова. Кавер-группа Jam Square исполнит все песни группы «Ленинград» в живом звучании под музыку полноценного духового оркестра.
Стоимость: 400 р.
Где и когда?
Тула, г. Тула, ул. Демидовская, д. 179.
11 января 2020, суббота
20:00
21 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
15 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1600 ₽
24 февраля, понедельник 17:00
₽ Билеты: 300-400 ₽
15 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
21 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 1700-2800 ₽
12 - 15 января
₽ Билеты: 100-300 ₽