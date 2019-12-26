В Новый год – с новым ремонтом! Где в Туле помогут быстро сделать квартиру уютной и красивой?

Эти тульские компании помогут вам преобразить дом к празднику или с пользой провести длинные зимние каникулы.

Люстры и светильники – в магазине «Добрый свет»

Освещение играет огромную роль в интерьере любого помещения. Подходящие люстры и светильники дополняют общий стиль, становятся важным акцентом, позволяют выделять разные зоны в помещении для максимального зрительного комфорта.

В комнате должны быть разные сценарии освещения, тогда она сможет меняться в зависимости от ваших целей и настроения: яркое центральное освещение подойдет для приема гостей, приглушенный свет – для отдыха, уютного вечера за просмотром фильма, свет в отдельных зонах – для комфорта при готовке, работе за компьютером, чтения.

До начала ремонта нужно запланировать все эти особенности освещения, а чтобы реализовать их – приходите за разнообразными светильниками и люстрами в магазин «Добрый свет» на Пролетарской, 2-б, рядом с ТРЦ «Макси».

В магазине вы найдете светильники, которые впишутся в абсолютно любой стиль интерьера.

Предпочитаете классику? Приходите в «Добрый свет» за люстрами и светильниками из хрусталя – они никогда не выходят из моды, выглядят актуально, легко и воздушно.

Хрусталь может быть не только прозрачным, но и цветным. Такие люстры становятся центральным акцентом в доме, придают ему аристократичность, а за счет визуальной невесомости и сияния зрительно увеличивают высоту потолков.

Для тех, кто любит современные стили, магазин «Добрый свет» собрал большую коллекцию разнообразных люстр и светильников. Для дома с минималистичным или скандинавским интерьеров идеально подойдут люстры простых форм и нейтральных цветов.

Для стиля лофт вы найдете в магазине брутальные светильники с элементами металла, дерева, интересными лампами, для стиля хай-тек - футуристичные модели.

Стиль модерн подчеркнут элегантные и утонченные люстры.

Консультанты магазина помогут вам создать правильное освещение в квартире и определиться со стилевым решением.

Интересным решением для вашего интерьера станут светодиодные люстры. Они просто космически красивы, дают приятный глазу свет, могут менять цвет и интенсивность освещения и очень экономично потребляют электроэнергию.

В магазине «Добрый свет» всегда представлена огромная коллекция светодиодных люстр, это одна из его изюминок.

Освещение – это не только люстры, но и лампы, торшеры, бра, встроенные светильники. Кроме дополнительного освещения, они играют и другие важные роли – украшают интерьер, позволяют выделить разные зоны, создают уют. Количество вариантов торшеров и ламп в магазине «Добрый свет» - просто фантастическое, формы, цвета, стилевые решения – абсолютно на любой вкус.

Если вы хотите найти для своего дома что-то особенное, чего нет ни у кого, приезжайте в «Добрый свет».

В ассортименте есть эксклюзивные коллекции люстр из бронзы и оникса.

Бронзовые люстры выглядят роскошно, благородный металл радует глаз изяществом и величием одновременно, плавностью форм и деликатным блеском.

Люстры из оникса станут уникальным акцентом вашего интерьера: этот камень имеет неповторимый рисунок, за счет чего каждая люстра из оникса является эксклюзивным произведением искусства. Оникс имеет богатую палитру и поэтому гармонично вписывается в интерьеры с разной цветовой гаммой.

Важное преимущество магазина «Добрый свет» - огромный выбор люстр и светильников в наличии. Все стили и направления, все формы и цвета, свет любых ценовых категорий всегда представлены в магазине.

Здесь люстру не нужно выбирать по картинкам в каталоге и долго ждать доставки: вы можете увидеть ее «вживую», сразу же купить и установить в своем доме. Выбор поражает во всех ценовых категориях, от бюджетных до премиальных люстр.

В магазине вы сразу подберете светильники на всю квартиру. Уйти отсюда без покупки невозможно!

Ассортимент обновляется один-два раза в неделю, и даже если чего-то вы не нашли сегодня, приходите через пару дней посмотреть на новинки. В ближайшее время коллекция пополнится большим поступлением светодиодных люстр, классических люстр из хрусталя и оникса.

Цены на люстры в магазине «Добрый свет» порадуют вас больше, чем во многих других магазинах. Не верите – сравните сами, и скорее всего вы вернетесь за люстрой именно сюда!

Магазин «Добрый свет»

Тула, ул. Пролетарская, 2-б (новое здание на парковке ТЦ «Макси»).

Тел. 8-920-76-67-444.

dobr-svet.ru

Натяжные потолки - в Valenti

Если в вашей квартире неровный потолок, или вы хотите создать разноуровневую конструкцию, использовать несколько цветов, встроить подсветку, натяжной потолок станет самым простым, эффектным и доступным решением. Он не боится влаги и протечек, не требует покраски, при необходимости легко моется и долго служит. И его можно установить в помещение любой конфигурации: углы, выступы, ниши, стояки отопления, эрекеры и другие особенности комнаты - не помеха!

Натяжной потолок монтируется быстро, сам процесс чистый, не требует утомительной уборки. Заказав его в студии Valenti, вы всего за 2-3 часа получите идеально ровный потолок, который сразу изменит восприятие помещения, сделает его аккуратным и стильным.

Натяжной потолок позволяет реализовать любые задумки. Вы можете сделать его безупречно ровным и гладким – матовым или глянцевым. Глянец отражает свет, за счет чего комната кажется выше и просторнее. Матовый потолок – классическое решение, которое подойдет к любому интерьеру. Матовые и глянцевые полотна могут быть цветными, или же белыми, но с рисунком.

В Valenti есть любые решения – как для любителей классики, так и для тех, кто хочет креатива и оригинальности. Потолок можно украсить фотопечатью, принт - любой на ваш вкус, от абстрактных мотивов, цветочных рисунков до полотен великих художников.

Натяжной потолок может быть многоуровневым, причем на разных уровнях можно применить полотна разных оттенков и встроить подсветку, которая делает потолок парящим, объемным.

Вау-эффект всегда вызывают потолки «звездное небо», которые имитируют ночной небосвод за счет специальной подсветки. Потолки 3D поражают объемными рисунками, фактурные – украшены выпуклыми узорами, в резных скомбинированы несколько полотен с художественной перфорацией. Простор для фантазии просто огромен!

Заказав потолок в Valenti, вы можете быть на 100% уверены в его качестве и в том, что финальный результат будет полностью отвечать вашим требованиям. Компания изготавливает полотна для потолков на собственном производстве, фотопечать наносится на японском оборудовании, благодаря чему цвета живые и не тускнеют с годами. Специалист-замерщик предложит вам разные варианты полотен, а профессиональные монтажники установят потолок по всем правилам, для долгой и беспроблемной эксплуатации.

Высокое качество потолков студия Valenti подтверждает огромным гарантийным сроком – 10 лет.

У натяжных потолков от студии Valenti есть еще одно важное преимущество – они доступны по цене. Рассчитать примерную стоимость натяжного потолка в можно прямо на сайте. При заказе выберите свою акцию: вы можете получить комплект фирменных потолочных светильников «Экола» и карниз для штор, или же при заказе двух потолков – третий в подарок.

Valenti воплотит любые ваши пожелания и создаст ваш новый потолок всего за один день. Кстати, если вы решите заняться ремонтом после Нового года, на каникулах, смело звоните в Valenti: студия работает уже с 4 января.

Тула, ул. Марата, 100.

Тел. 8 (4872) 58-58-58.

valenti71.ru

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Пластиковые окна, двери, балконы - в «СТиМ»

Комфортная квартира немыслима без хороших, качественных окон: они защищают от холода и шума и служат долгие годы, не требуя ремонта и особого ухода. Группа компаний «СТиМ» занимается окнами уже более 12 лет: здесь производят пластиковые, деревянные, алюминиевые оконные конструкции с гарантией безупречного качества. Каждый сезон компания устанавливает более 9000 окон.

Для производства пластиковых окон «СТиМ» использует только качественный немецкий профиль – знаменитые Rehau, Veka, Melke. Окна изготавливаются в заводских условиях, что обеспечивает стабильно высокое качестве на всех этапах, а значит, надежность вашего нового окна. Энергосберегающие стеклопакеты помогают поддерживать оптимальную температуру в помещении: сохраняют тепло зимой и прохладу летом благодаря современной технологии напыления специального состава на основе серебра.

«СТиМ» предлагает разнообразную продукцию из пластиковых и алюминиевых профилей: окна, межкомнатные, входные и офисные двери, портальные раздвижные системы, фасадные конструкции, офисные перегородки и другие варианты.

Если вам нужно нестандартное окно или дверь, обращайтесь в «СТиМ»: здесь изготовят конструкции любого размера и формы, в том числе арочные, цветные, с ламинацией под любой необходимый вам оттенок.

Мечтаете о деревянных окнах? В «СТиМ» помогут с этим: компания много лет занимается изготовлением окон премиум-класса из дуба, лиственницы, сосны. Экологически чистые, натуральные окна благодаря современной обработке, системе уплотнения и дорогой фурнитуре удобны в использовании, не требуют покраски, не пропускают холод и шум. И они очень красивы!

Вы можете заказать окна любой конфигурации, классического типа или с интересными современными дизайнерскими решениями.

Красивый и комфортный балкон – продолжение квартиры. Специалисты «СТиМ» выполнят отделку балкона «под ключ» и помогут реализовать любую идею: создать дополнительную комнату, организовать рабочий кабинет, зимний сад или функциональную кладовую.

Для каждого балкона разрабатывается индивидуальный проект отделки, который соответствует пожеланиям клиентов и позволяет максимально эффективно использовать имеющееся пространство.

В компании «СТиМ» можно сразу заказать жалюзи для ваших новых окон. Вертикальные, горизонтальные, рулонные, жалюзи «день-ночь», шторы плиссе, встроенные жалюзи - они придадут окну законченный вид, защитят от солнца и посторонних глаз, а разнообразие цветов позволит вписать их в любой интерьер.

В «СТиМ» вы всегда можете рассчитывать на скидки и выгодные условия: в компании постоянно проводятся акции для клиентов.

Например, при заказе двух окон вы получите скидку на весь заказ. Энергосберегающее стекло – в подарок.

Скидки всегда действуют для пенсионеров и новоселов. А еще каждый месяц компания проводит дополнительные акции – подробности можно найти на сайте. Здесь же вы можете заказать быстрый расчет стоимости окон для вашей квартиры и оставить заявку на вызов замерщика.

«СТиМ» - это окна высокого качества, которые будут служить вашему дому верой и правдой десятилетиями!

Тула, ул. Фрунзе, 4.

Тел. (4872) 55-84-61, 8-920-761-08-88.

stim-okna.ru

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