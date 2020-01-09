Программа короткого метра

В «Октаве» покажут сборник короткометражных фильмов семь ярких короткометражных картин, которые объединены единой темой — вечеринки, странные знакомства, неожиданные происшествия на тусовках с друзьями или семейных ужинах. В этой подборке показаны неловкие, трогательные, очень смешные и порой даже пугающие ситуации, которые никого не оставят равнодушным.

После просмотра состоится обсуждение увиденного с киноведом Андреем

Щиголевым.

Список фильмов

«Тусовщик», режиссер Адам Бауэрс. Страна: США.

«Реквием по роботу», режиссер Кристофер Райнер. Страна: США.

«Толстая», режиссер Борис Хлебников. Страна: Россия.

«Рэйчел», режиссер Эндрю Дейонг. Страна: США.

«Просто хороший дружеский ужин», режиссер Зейн Рубин. Страна: США.

«Лалай-балалай», режиссер Руслан Братов. Страна: Россия.

«Кислотный дождь», режиссер Томек Попакул. Страна: Польша.

Вход по предварительной регистрации.