Программа короткого метра
В «Октаве» покажут сборник короткометражных фильмов семь ярких короткометражных картин, которые объединены единой темой — вечеринки, странные знакомства, неожиданные происшествия на тусовках с друзьями или семейных ужинах. В этой подборке показаны неловкие, трогательные, очень смешные и порой даже пугающие ситуации, которые никого не оставят равнодушным.
После просмотра состоится обсуждение увиденного с киноведом Андреем
Щиголевым.
Список фильмов
- «Тусовщик», режиссер Адам Бауэрс. Страна: США.
- «Реквием по роботу», режиссер Кристофер Райнер. Страна: США.
- «Толстая», режиссер Борис Хлебников. Страна: Россия.
- «Рэйчел», режиссер Эндрю Дейонг. Страна: США.
- «Просто хороший дружеский ужин», режиссер Зейн Рубин. Страна: США.
- «Лалай-балалай», режиссер Руслан Братов. Страна: Россия.
- «Кислотный дождь», режиссер Томек Попакул. Страна: Польша.
Вход по предварительной регистрации.
Где и когда?
Тула, улица Каминского, 24
12 января 2020, воскресенье
17:00
22 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
16 февраля, воскресенье 12:00
₽ Билеты: 250 ₽
8 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
27 февраля, четверг 19:00
₽ Билеты: 1200-2600 ₽
19 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
25 января, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽