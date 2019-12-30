Мастер-класс по иллюстрации скетч-маркерами
В «Октаве» пройдет мастер-класс по иллюстрации скетч маркерами от международной арт-школы Fantasy room.
Fantasy room — сеть школ, где по уникальным методикам обучают различным навыкам в сфере творчества, моды, искусства. Филиалы школы представлены в России, Украине, Белоруссии и Казахстане.
Скетчинг, пожалуй, самая популярная техника, в которой работают как начинающие художники, так и профессионалы. Ничего удивительного, ведь скетчинг давно завоевал любовь многих своей воздушностью и легкими линиями. Сегодня скетчами иллюстрируют книги, журналы и даже афиши. А самые популярные материалы скетчеров — акварель и маркеры. На предстоящем мастер-классе мы рассмотрим технику маркерами и нарисуем несколько скетчей по зимней тематике.
Где и когда?
Тула, улица Каминского, 24
11 января 2020, суббота
12:00
11 января 2020, суббота
16:00
21 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
15 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1600 ₽
24 февраля, понедельник 17:00
₽ Билеты: 300-400 ₽
15 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
21 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 1700-2800 ₽
12 - 15 января
₽ Билеты: 100-300 ₽