В «Октаве» пройдет мастер-класс по иллюстрации скетч маркерами от международной арт-школы Fantasy room.

Fantasy room — сеть школ, где по уникальным методикам обучают различным навыкам в сфере творчества, моды, искусства. Филиалы школы представлены в России, Украине, Белоруссии и Казахстане.

Скетчинг, пожалуй, самая популярная техника, в которой работают как начинающие художники, так и профессионалы. Ничего удивительного, ведь скетчинг давно завоевал любовь многих своей воздушностью и легкими линиями. Сегодня скетчами иллюстрируют книги, журналы и даже афиши. А самые популярные материалы скетчеров — акварель и маркеры. На предстоящем мастер-классе мы рассмотрим технику маркерами и нарисуем несколько скетчей по зимней тематике.