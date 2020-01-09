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Табор возвращается

Табор возвращается

В Тульской филармонии пройдет уникальный концерт шоу-театра «Табор возвращается» с программой «Цыгане — Граждане мира». Публику ждёт встреча с одним из ярчайших отечественных цыганских фольклорных коллективов.

В рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 11 января 2020 года шоу-театр «Табор возвращается» открывает свой гастрольный тур по городам России с программой «Цыгане — граждане мира». Эта программа посвящается памяти представителей цыганского народа, кто доблестно сражался против фашистских захватчиков.

 

«Табор возвращается» был основан продюсером и исполнителем народных цыганских песен и русских романсов Николаем Васильевым в 2004 году. Коллектив собрал лучших представителей этого жанра, получив всеобщее признание, благодаря ярким таборным пляскам, а также прекрасному песенному репертуару, состоящему из русских и цыганских романсов, народных цыганских песен.

Художественный руководитель шоу-театра «Табор возвращается» вместе с певицей Ольгой Васильевой принимали участие в съёмках знаменитого фильма Эльдара Рязанова «Жестокий романс», где Николай Васильев спел в дуэте с Никитой Михалковым известный хит «Мохнатый шмель». В настоящее время коллектив ведёт активную концертную деятельность на известных площадках нашей страны.

 

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
11 января 2020, суббота
17:00
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 ₽  Билеты: 700 ₽
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Услада
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24 февраля, понедельник 17:00
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 300-400 ₽
Nina Garnet
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15 февраля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Тамара Гвердцители
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21 марта, суббота 19:00
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 ₽  Билеты: 1700-2800 ₽
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