Рождественский турнир по русским шашкам
В Тульской шахматной гостиной пройдет рождественский турнир по русским шашкам. Принять участие в играх может любой желающий.
Турнир организован РФСОО «Федерация шашек Тульской области».
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 16, 2 этаж
12 января 2020, воскресенье
13:00
22 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
16 февраля, воскресенье 12:00
₽ Билеты: 250 ₽
8 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
27 февраля, четверг 19:00
₽ Билеты: 1200-2600 ₽
19 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
25 января, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽