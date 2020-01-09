Красная шапочка & серый волк

В Новомосковком филиале театра Драмы покажут необычный спектакль для малышей в жанре лесной музыкальный экшн. Спектакль создан по мотивам сказки Шарля Перро «Красная шапочка».

День рождения Бабушки — это замечательное событие и повод, чтобы испечь к праздничному столу пирожки с малиной и навестить именинницу, которая живет в своем домике на краю леса. Да, эта история похожа на сказку, про Красную Шапочку, всеми любимую бесстрашную героиню, которая не боится зубастого волка, и отправляется одна в тёмный лес с гостинцами для любимой бабушки. Но, в нашем сюжете, она обретает очень неожиданный поворот. Вдруг именно в этот день, бабушку берет в заложники страшный разбойник — людоед, требуя взамен выкуп — целый мешок золота. Каким образом спасет бабушку Красная Шапочка, и кто ей в этом поможет, вы узнаете в Лесном музыкальном экшне по мотивам сказки Шарля Перро.

Стоимость: 150-200 р.