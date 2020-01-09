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Красная шапочка & серый волк

Красная шапочка & серый волк

В Новомосковком филиале театра Драмы покажут необычный спектакль для малышей в жанре лесной музыкальный экшн. Спектакль создан по мотивам сказки Шарля Перро «Красная шапочка».

День рождения Бабушки — это замечательное событие и повод, чтобы испечь к праздничному столу пирожки с малиной и навестить именинницу, которая живет в своем домике на краю леса. Да, эта история похожа на сказку, про Красную Шапочку, всеми любимую бесстрашную героиню, которая не боится зубастого волка, и отправляется одна в тёмный лес с гостинцами для любимой бабушки. Но, в нашем сюжете, она обретает очень неожиданный поворот. Вдруг именно в этот день, бабушку берет в заложники страшный разбойник — людоед, требуя взамен выкуп — целый мешок золота. Каким образом спасет бабушку Красная Шапочка, и кто ей в этом поможет, вы узнаете в Лесном музыкальном экшне по мотивам сказки Шарля Перро.

Стоимость: 150-200 р.

Где и когда?
Новомосковский филиал Тульского театра драмы им. Горького
12 января 2020, воскресенье
12:00
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Касса
7000$
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22 февраля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800 ₽
Сказка о царе Салтане
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16 февраля, воскресенье 12:00
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 250 ₽
ЯйцЫ Fаберже
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8 февраля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700 ₽
Валерий Сюткин
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27 февраля, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1200-2600 ₽
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19 апреля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Пижамная студенческая вечеринка
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25 января, суббота 20:00
Место проведения уточняется
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
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