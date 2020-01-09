Вечеринка в стиле Boho
Студия цыганского танца BohoDance приглашает отметить Старый новый год вечеринкой в стиле Boho. Если вы любите танцы, веселье и хотите зажечь по полной — вам сюда.
В программе лучшие исполнители и коллективы восточного танца г. Тулы, таинственный трайбл, запоминающийся contemp, ритмы дарбуки, узоры мехенди и, конечно, самые яркие цыганские, испанские и премьерные балканские номера под живой вокал!
Стоимость: 300 р.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 85
12 января 2020, воскресенье
17:30
22 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
16 февраля, воскресенье 12:00
₽ Билеты: 250 ₽
8 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
27 февраля, четверг 19:00
₽ Билеты: 1200-2600 ₽
19 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
25 января, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽