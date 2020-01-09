Вечеринка в стиле Boho

Студия цыганского танца BohoDance приглашает отметить Старый новый год вечеринкой в стиле Boho. Если вы любите танцы, веселье и хотите зажечь по полной — вам сюда.



В программе лучшие исполнители и коллективы восточного танца г. Тулы, таинственный трайбл, запоминающийся contemp, ритмы дарбуки, узоры мехенди и, конечно, самые яркие цыганские, испанские и премьерные балканские номера под живой вокал!

Стоимость: 300 р.