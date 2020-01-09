Кубок губернатора Тульской области по волейболу

Сразу после новогодних каникул Губернатор области Алексей Геннадьевич Дюмин и волейбольный клуб «Тулица» подготовили тулякам уникальный подарок. 11 и 12 января в манеже стадиона «Арсенал» пройдет Турнир Кубок губернатора Тульской области, в котором примут участие три клуба Суперлиги России:

ВК «Протон-Саратов» Саратов, главный тренер — уроженец Тулы — Юрий Маричев, — МС МК, главный тренер женской сборной России (2013—2016);

Саратов, главный тренер — уроженец Тулы — Юрий Маричев, — МС МК, главный тренер женской сборной России (2013—2016); ВК «Заречье-Одинцово» Московская область, главный тренер — Вадим Панков, заслуженный тренер России, несколько лет возглавлял молодёжную сборную России, а в 2018 г. руководил основной сборной России;

ВК «Минчанка» Минск, главный тренер — Виктор Гончаров, в течении 7 лет, руководивший сборной Белоруссии;

и, разумеется ВК «Тулица» Тульская область.

Торжественное открытие турнира состоится 11 января. Начало в 14.00

Расписание игр.

11 января



14.30 ВК «Тулица» Тульская область — ВК «Минчанка» Минск



17.00 ВК «Протон» Саратов — ВК «Заречье-Одинцово» Московская область

12 января



15.00 матч за 3-е место



17.30 матч за 1-е место



19.30 награждение

Все матчи покажут онлайн на ТВ-СТАРТ.



Помимо зрелищных поединков на площадке, для туляков приготовлено еще множество сюрпризов — яркое шоу, выступления артистов, конкурсы и розыгрыши призов.



Все любители волейбола смогут вживую увидеть признанных мастеров этого вида спорта, прославивших нашу страну и Тульскую область на весь мир — Станислав Шевченко, Александр Ярёменко, Инна Кириллова, Елена Чеснокова, Татьяна Грачева, Валентина Касторнова, Лев Уткин.

Вход свободный.