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Кубок губернатора Тульской области по волейболу

Кубок губернатора Тульской области по волейболу

Сразу после новогодних каникул Губернатор области Алексей Геннадьевич Дюмин и волейбольный клуб «Тулица» подготовили тулякам уникальный подарок. 11 и 12 января в манеже стадиона «Арсенал» пройдет Турнир Кубок губернатора Тульской области, в котором примут участие три клуба Суперлиги России:

  • ВК «Протон-Саратов» Саратов, главный тренер — уроженец Тулы — Юрий Маричев, — МС МК, главный тренер женской сборной России (2013—2016);
  • ВК «Заречье-Одинцово» Московская область, главный тренер — Вадим Панков, заслуженный тренер России, несколько лет возглавлял молодёжную сборную России, а в 2018 г. руководил основной сборной России;
  • ВК «Минчанка» Минск, главный тренер — Виктор Гончаров, в течении 7 лет, руководивший сборной Белоруссии;
  • и, разумеется ВК «Тулица» Тульская область.

Торжественное открытие турнира состоится 11 января. Начало в 14.00

Расписание игр.

11 января


14.30 ВК «Тулица» Тульская область — ВК «Минчанка» Минск

17.00 ВК «Протон» Саратов — ВК «Заречье-Одинцово» Московская область

12 января


15.00 матч за 3-е место

17.30 матч за 1-е место

19.30 награждение

Все матчи покажут онлайн на ТВ-СТАРТ.

Помимо зрелищных поединков на площадке, для туляков приготовлено еще множество сюрпризов — яркое шоу, выступления артистов, конкурсы и розыгрыши призов.

Все любители волейбола смогут вживую увидеть признанных мастеров этого вида спорта, прославивших нашу страну и Тульскую область на весь мир — Станислав Шевченко, Александр Ярёменко, Инна Кириллова, Елена Чеснокова, Татьяна Грачева, Валентина Касторнова, Лев Уткин.

Вход свободный.

Где и когда?
Арсенал, Манеж
Тула, Ленина пр-т, д.87
11 января 2020, суббота
14:00
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11 января 2020, суббота
14:30
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11 января 2020, суббота
17:00
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