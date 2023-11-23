Концерт Доры, финал Премьер-лиги КВН и последний матч «Арсенала» в сезоне: выходные в Туле

Когда: 24 ноября, пятница, 19.00. Где: Творческий кластер «Октава».





24 ноября в «Октаве» пройдет областной конкурс красоты «Мисс Тула — 2024».



В этом году 16 девушек со всей области будут бороться за право представлять Тульский регион на национальном конкурсе «Мисс Россия».

Когда: 25 ноября, суббота, 17.00. Где: Тульская филармония.

25 ноября в концертном зале Тульской филармонии покажут спектакль «Мелочишки Чехонте».



Кто‑то подсчитал, что, оказывается, в общей сложности у Чехова около 8 тысяч персонажей. Это же население небольшого города! Если бы в реальности существовал такой Чехов-град и все эти персонажи – каждый со своим лицом, характером, своими идеями и страстями – жили на разных улицах, это был бы очень интересный город.



Наверное, любопытно было бы туда приехать и пожить среди них. И наш музыкальный спектакль предоставит вам такую возможность – распознать чеховское понимание человека, истории и нашей культуры.

Когда: 26 ноября, воскресенье, 12.00. Где: Второй корпус ТЦ «Сарафан».



26 ноября во втором корпусе ТЦ «Сарафан» пройдет фестиваль помощи бездомным животным «Машина добра». Все желающие смогут найти себе четвероногого друга или просто помочь животным, которые ещё не обрели новый дом. Все питомцы будут полностью здоровы и обработаны от паразитов. Кубок России 2023-2024 по электровнедорожникам Когда: 25-26 ноября, суббота-воскресенье, 12.00. Где: Творческий кластер «Октава».



25 и 26 ноября в «Октаве» пройдет 1-й этап зимнего Кубка России 2023-2024 по электровнедорожникам 1/10. До гонок допускаются спортсмены автомоделисты члены Федерации автомодельного спорта. Гостей ждут различные мастер-классы и игротека Проекта GameDevLab.