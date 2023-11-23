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Концерт Доры, финал Премьер-лиги КВН и последний матч «Арсенала» в сезоне: выходные в Туле

Концерт Доры, финал Премьер-лиги КВН и последний матч «Арсенала» в сезоне: выходные в Туле

А еще вечеринка нулевых, Мисс Тула-2024 и Кубок России по электровнедорожникам — в нашем обзоре выходных.

Дора

Когда: 25 ноября, суббота, 19.00.

Где: Concert Hall.
Стоимость: от 1880 руб.

Дора

25 ноября в Concert Hall выступит Дора — одна из главных молодых поп-артистов и инфлюенсеров в России, создательница авторского жанра кьют-рок: громкая, но мелодичная музыка с текстами о любви, дружбе и внутренних переживаниях.

 

Нулевые&90’s | Birthday party

Когда: 25 ноября, суббота, 23.00.

Где: Культурный центр «Типография».
Стоимость: от 300 руб.

Нулевые&90’s | Birthday party

25 ноября в «Типографии» пройдет вечеринка «Нулевые&90’s | Birthday party». Самому веселому и безбашенному проекту Zero Disco исполняется 3 года!

Будем снова отжигать под лучшие хиты 90-х и 2000-х, играть в приставку и пить праздничные напитки.

 

Финал Тульской областной Премьер-лиги КВН

Когда: 26 ноября, воскресенье, 16.00.

Где: Актовый зал ТГПУ им. Л.Н. Толстого».

Финал Тульской областной Премьер-лиги КВН

26 ноября в актовом зале ТГПУ им. Л.Н. Толстого пройдет Финал Тульской областной Премьер-лиги КВН.

6 команд сразятся за титул и поездку на 35-й Сочинский фестиваль команд КВН «КиВиН-2024».

 

«Арсенал» — «Камаз»

Когда: 25 ноября, суббота, 17.00.

Где: Центральный стадион «Арсенал».

«Арсенал» — «Камаз»

25 ноября на Центральном стадионе состоится встреча 20-го тура МЕЛБЕТ-Первой Лиги между тульским «Арсеналом» и «Камазом» из Набережных Челнов.

 

Воровайки

Когда: 24 ноября, пятница, 19.00.

Где: Concert Hall.

Воровайки

24 ноября в Concert Hall выступят «Воровайки». 

 

Мисс Тула — 2024

Когда: 24 ноября, пятница, 19.00.

Где: Творческий кластер «Октава».

Мисс Тула — 2024

24 ноября в «Октаве» пройдет областной конкурс красоты «Мисс Тула — 2024».

В этом году 16 девушек со всей области будут бороться за право представлять Тульский регион на национальном конкурсе «Мисс Россия».

 

Мелочишки Чехонте

Когда: 25 ноября, суббота, 17.00.

Где: Тульская филармония.

Мелочишки Чехонте

25 ноября в концертном зале Тульской филармонии покажут спектакль «Мелочишки Чехонте».

Кто‑то подсчитал, что, оказывается, в общей сложности у Чехова около 8 тысяч персонажей. Это же население небольшого города! Если бы в реальности существовал такой Чехов-град и все эти персонажи – каждый со своим лицом, характером, своими идеями и страстями – жили на разных улицах, это был бы очень интересный город.

Наверное, любопытно было бы туда приехать и пожить среди них. И наш музыкальный спектакль предоставит вам такую возможность – распознать чеховское понимание человека, истории и нашей культуры. 

 

Машина добра

Когда: 26 ноября, воскресенье, 12.00.

Где: Второй корпус ТЦ «Сарафан».

Машина добра

26 ноября во втором корпусе ТЦ «Сарафан» пройдет фестиваль помощи бездомным животным «Машина добра». Все желающие смогут найти себе четвероногого друга или просто помочь животным, которые ещё не обрели новый дом. Все питомцы будут полностью здоровы и обработаны от паразитов.

 

Кубок России 2023-2024 по электровнедорожникам

Когда: 25-26 ноября, суббота-воскресенье, 12.00.

Где: Творческий кластер «Октава».

Кубок России 2023-2024 по электровнедорожникам

25 и 26 ноября в «Октаве» пройдет 1-й этап зимнего Кубка России 2023-2024 по электровнедорожникам 1/10. До гонок допускаются спортсмены автомоделисты члены Федерации автомодельного спорта.

Гостей ждут различные мастер-классы и игротека Проекта GameDevLab.

 

«Досвидошь», «-1» и «Культурное Наследие»

Когда: 26 ноября, воскресенье, 19.00.

Где: Культурный центр «Типография».
Стоимость: от 400 руб.

«Досвидошь», «-1» и «Культурное Наследие»

26 ноября в «Типографии» выступят «Досвидошь», «-1» и «Культурное Наследие».

«Досвидошь» — саратовский пост-панк дуэт, наполненный грустными историями и бешеным вокалом под танцевальные ритмы.

«-1» — не нуждающиеся в представлении, герои скримо-сцены, чья музыка пропитана вашей печалью, а тексты вы знаете наизусть.

«Культурное Наследие» — молодые герои пост-панк сцены, в каждой песне которых, есть свой призрак оперы вселившийся в Йена Кёртиса.

 

Всероссийский турнир по боксу «Гран-при Тулы»

Когда: 25 ноября, суббота, 17.00.

Где: Манеж центрального стадиона «Арсенал».

Всероссийский турнир по боксу «Гран-при Тулы»

25 ноября в манеже центрального стадиона «Арсенал» пройдут финальные поединки всероссийского турнира по боксу «Гран-при Тулы».

 

Свадьба в Малиновке

Когда: 25 ноября, суббота, 17.00.

Где: Городской концертный зал.

Свадьба в Малиновке

25 ноября в Городском концертном зале покажут музыкальный спектакль «Свадьба в Малиновке». Лучшие образцы советского музыкального, театрального и киноискусства поистине неувядаемы! Одно из них — «Свадьба в Малиновке» - уже много лет пользуется любовью народа, покорив сердца миллионов зрителей своим необычайным колоритом и музыкальностью

 

Квартирники в кафе «Октавы»

Когда: 26 ноября, воскресенье, 17.00.

Где: Творческий кластер «Октава».

Квартирники в кафе «Октавы»

26 ноября в кафе «Октавы» пройдет квартирник группы Lemium. Дуэт молодых музыкантов из Серпухова, который играет в стилях поп-рок и инди. Искренние живые яркие текста, проникающие в самую глубь души не смогут оставить слушателя равнодушным. В этом году Lemium в полном составе в электричестве выступили на фестивале Oktava Lab fest. Яркое выступление оценили тульские зрители. И вот Lemium с большой программой гость на нашем кварнирнике. Женя — за романтику, Лёша — за мрак.

а что в кино?

Пять ночей с Фредди


Майк Шмидт устраивается работать охранником в Freddy Fazbear’s Pizza — когда-то успешный, но ныне заброшенный семейный развлекательный центр. В первую ночь на работе он понимает, что ночную смену будет не так-то просто выдержать.

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Автор:
вчера, в 17:23 0
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