Концерт Доры, финал Премьер-лиги КВН и последний матч «Арсенала» в сезоне: выходные в Туле

Дора
Где: Concert Hall.
Стоимость: от 1880 руб.
25 ноября в Concert Hall выступит Дора — одна из главных молодых поп-артистов и инфлюенсеров в России, создательница авторского жанра кьют-рок: громкая, но мелодичная музыка с текстами о любви, дружбе и внутренних переживаниях.
Нулевые&90’s | Birthday party
Где: Культурный центр «Типография».
Стоимость: от 300 руб.
25 ноября в «Типографии» пройдет вечеринка «Нулевые&90’s | Birthday party». Самому веселому и безбашенному проекту Zero Disco исполняется 3 года!
Будем снова отжигать под лучшие хиты 90-х и 2000-х, играть в приставку и пить праздничные напитки.
Финал Тульской областной Премьер-лиги КВН
Где: Актовый зал ТГПУ им. Л.Н. Толстого».
26 ноября в актовом зале ТГПУ им. Л.Н. Толстого пройдет Финал Тульской областной Премьер-лиги КВН.
6 команд сразятся за титул и поездку на 35-й Сочинский фестиваль команд КВН «КиВиН-2024».
«Арсенал» — «Камаз»
Где: Центральный стадион «Арсенал».
25 ноября на Центральном стадионе состоится встреча 20-го тура МЕЛБЕТ-Первой Лиги между тульским «Арсеналом» и «Камазом» из Набережных Челнов.
Воровайки
Где: Concert Hall.
24 ноября в Concert Hall выступят «Воровайки».
Мисс Тула — 2024
Где: Творческий кластер «Октава».
24 ноября в «Октаве» пройдет областной конкурс красоты «Мисс Тула — 2024».
В этом году 16 девушек со всей области будут бороться за право представлять Тульский регион на национальном конкурсе «Мисс Россия».
Мелочишки Чехонте
Где: Тульская филармония.
25 ноября в концертном зале Тульской филармонии покажут спектакль «Мелочишки Чехонте».
Кто‑то подсчитал, что, оказывается, в общей сложности у Чехова около 8 тысяч персонажей. Это же население небольшого города! Если бы в реальности существовал такой Чехов-град и все эти персонажи – каждый со своим лицом, характером, своими идеями и страстями – жили на разных улицах, это был бы очень интересный город.
Наверное, любопытно было бы туда приехать и пожить среди них. И наш музыкальный спектакль предоставит вам такую возможность – распознать чеховское понимание человека, истории и нашей культуры.
Машина добра
Где: Второй корпус ТЦ «Сарафан».
26 ноября во втором корпусе ТЦ «Сарафан» пройдет фестиваль помощи бездомным животным «Машина добра». Все желающие смогут найти себе четвероногого друга или просто помочь животным, которые ещё не обрели новый дом. Все питомцы будут полностью здоровы и обработаны от паразитов.
Кубок России 2023-2024 по электровнедорожникам
Где: Творческий кластер «Октава».
25 и 26 ноября в «Октаве» пройдет 1-й этап зимнего Кубка России 2023-2024 по электровнедорожникам 1/10. До гонок допускаются спортсмены автомоделисты члены Федерации автомодельного спорта.
Гостей ждут различные мастер-классы и игротека Проекта GameDevLab.
«Досвидошь», «-1» и «Культурное Наследие»
Где: Культурный центр «Типография».
Стоимость: от 400 руб.
26 ноября в «Типографии» выступят «Досвидошь», «-1» и «Культурное Наследие».
«Досвидошь» — саратовский пост-панк дуэт, наполненный грустными историями и бешеным вокалом под танцевальные ритмы.
«-1» — не нуждающиеся в представлении, герои скримо-сцены, чья музыка пропитана вашей печалью, а тексты вы знаете наизусть.
«Культурное Наследие» — молодые герои пост-панк сцены, в каждой песне которых, есть свой призрак оперы вселившийся в Йена Кёртиса.
Всероссийский турнир по боксу «Гран-при Тулы»
Где: Манеж центрального стадиона «Арсенал».
25 ноября в манеже центрального стадиона «Арсенал» пройдут финальные поединки всероссийского турнира по боксу «Гран-при Тулы».
Свадьба в Малиновке
Где: Городской концертный зал.
25 ноября в Городском концертном зале покажут музыкальный спектакль «Свадьба в Малиновке». Лучшие образцы советского музыкального, театрального и киноискусства поистине неувядаемы! Одно из них — «Свадьба в Малиновке» - уже много лет пользуется любовью народа, покорив сердца миллионов зрителей своим необычайным колоритом и музыкальностью
Квартирники в кафе «Октавы»
Где: Творческий кластер «Октава».
26 ноября в кафе «Октавы» пройдет квартирник группы Lemium. Дуэт молодых музыкантов из Серпухова, который играет в стилях поп-рок и инди. Искренние живые яркие текста, проникающие в самую глубь души не смогут оставить слушателя равнодушным. В этом году Lemium в полном составе в электричестве выступили на фестивале Oktava Lab fest. Яркое выступление оценили тульские зрители. И вот Lemium с большой программой гость на нашем кварнирнике. Женя — за романтику, Лёша — за мрак.
Пять ночей с Фредди
Майк Шмидт устраивается работать охранником в Freddy Fazbear’s Pizza — когда-то успешный, но ныне заброшенный семейный развлекательный центр. В первую ночь на работе он понимает, что ночную смену будет не так-то просто выдержать.