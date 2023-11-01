Квартирники в кафе «Октавы»

3, 10, 17 и 26 ноября в кафе «Октавы» пройдут квартирники.





3 ноября (19.00) — группа Runa Project Runa Project - авторский CyberFolk проект, опытных музыкантов, где органично переплетаются аутентичный фольклор и современная электронная музыка. Группа создана в 2021 году Алексеем Усольцевым и Ириной Брыковой. Участники Oktava music fest-2022. В своих песнях используются фольклорные песни из экспедиций и расшифровки записей разных областей России. Помимо электроники и вокала, Вы услышите этнические инструменты: кугиклы, свирели, вистлы, балалайку, калеку, бонги и барабаны.







10 ноября (19.00) — «Песни Зари». Проект с личными истоками и сложной природой. Сам исполнитель выводит такую цепь слагаемых: западный слоукор и русский фольклор, группа «АукцЫон» и Егор Летов. Юношеский романтизм и реальность окружающих происшествий. Эйфория сквозь грусть, исцеление через не самые весёлые материи. А на выходе — нечто самобытное, дающее надежду вопреки земной печали.

На квартирнике будут исполнены избранные песни автора за пять лет, а также кое-что неизданное — из альбома, который готовится к выходу зимой.

17 ноября (19.00)— «Эйфори.я». В музыке группы «Эйфори.я» присутствуют и гранж, и фанк, и психоделические мотивы, и даже готические настроения, рождая настоящий качёвый мощный и правильный гранж. Музыканты исполнят свои песни в полуакустичеком ярком звучании.





26 ноября (17.00) — Lemium. Дуэт молодых музыкантов из Серпухова, который играет в стилях поп-рок и инди. Искренние живые яркие текста, проникающие в самую глубь души не смогут оставить слушателя равнодушным. В этом году Lemium в полном составе в электричестве выступили на фестивале Oktava Lab fest. Яркое выступление оценили тульские зрители. И вот Lemium с большой программой гость на нашем кварнирнике. Женя — за романтику, Лёша — за мрак.