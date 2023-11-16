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«Досвидошь», «-1» и «Культурное Наследие»

«Досвидошь», «-1» и «Культурное Наследие»

26 ноября в «Типографии» выступят «Досвидошь», «-1» и «Культурное Наследие».

«Досвидошь» — саратовский пост-панк дуэт, наполненный грустными историями и бешеным вокалом под танцевальные ритмы.

«-1» — не нуждающиеся в представлении, герои скримо-сцены, чья музыка пропитана вашей печалью, а тексты вы знаете наизусть.

«Культурное Наследие» — молодые герои пост-панк сцены, в каждой песне которых, есть свой призрак оперы вселившийся в Йена Кёртиса.

Стоимость: от 400 руб.

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула , ул. Ф. Энгельса, 70-а
26 ноября 2023, воскресенье
19:00
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