«Досвидошь», «-1» и «Культурное Наследие»
26 ноября в «Типографии» выступят «Досвидошь», «-1» и «Культурное Наследие».
«Досвидошь» — саратовский пост-панк дуэт, наполненный грустными историями и бешеным вокалом под танцевальные ритмы.
«-1» — не нуждающиеся в представлении, герои скримо-сцены, чья музыка пропитана вашей печалью, а тексты вы знаете наизусть.
«Культурное Наследие» — молодые герои пост-панк сцены, в каждой песне которых, есть свой призрак оперы вселившийся в Йена Кёртиса.
Стоимость: от 400 руб.
Где и когда?
Тула , ул. Ф. Энгельса, 70-а
26 ноября 2023, воскресенье
19:00
23 - 30 ноября
22 июня - 29 ноября
11 мая - 29 ноября
12 - 29 ноября
2 декабря, суббота 00:00
4 октября - 29 ноября