26 ноября в «Типографии» выступят «Досвидошь», «-1» и «Культурное Наследие».

«Досвидошь» — саратовский пост-панк дуэт, наполненный грустными историями и бешеным вокалом под танцевальные ритмы.

«-1» — не нуждающиеся в представлении, герои скримо-сцены, чья музыка пропитана вашей печалью, а тексты вы знаете наизусть.

«Культурное Наследие» — молодые герои пост-панк сцены, в каждой песне которых, есть свой призрак оперы вселившийся в Йена Кёртиса.

Стоимость: от 400 руб.