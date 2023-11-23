Мисс Тула — 2024
24 ноября в «Октаве» пройдет областной конкурс красоты «Мисс Тула — 2024».
В этом году 16 девушек со всей области будут бороться за право представлять Тульский регион на национальном конкурсе «Мисс Россия».
Конкурс традиционно будет состоять из дефиле-представления, дефиле в купальниках, дефиле в вечерних платьях, у девушек также возьмут интервью. Выходы конкурсанток состоятся под живое исполнение звезд эстрады.
Где и когда?
Тула , Центральный переулок, д. 18
24 ноября 2023, пятница
19:00
22 июня - 29 ноября
12 - 29 ноября
4 октября - 29 ноября
23 - 29 ноября
11 мая - 29 ноября
11 - 29 ноября