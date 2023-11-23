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Мисс Тула — 2024

Мисс Тула — 2024

24 ноября в «Октаве» пройдет областной конкурс красоты «Мисс Тула — 2024».

В этом году 16 девушек со всей области будут бороться за право представлять Тульский регион на национальном конкурсе «Мисс Россия».

Конкурс традиционно будет состоять из дефиле-представления, дефиле в купальниках, дефиле в вечерних платьях, у девушек также возьмут интервью. Выходы конкурсанток состоятся под живое исполнение звезд эстрады.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула , Центральный переулок, д. 18
24 ноября 2023, пятница
19:00
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