24 ноября в «Октаве» пройдет областной конкурс красоты «Мисс Тула — 2024».



В этом году 16 девушек со всей области будут бороться за право представлять Тульский регион на национальном конкурсе «Мисс Россия».



Конкурс традиционно будет состоять из дефиле-представления, дефиле в купальниках, дефиле в вечерних платьях, у девушек также возьмут интервью. Выходы конкурсанток состоятся под живое исполнение звезд эстрады.