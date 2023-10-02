25 ноября в Городском концертном зале покажут музыкальный спектакль «Свадьба в Малиновке». Лучшие образцы советского музыкального, театрального и киноискусства поистине неувядаемы! Одно из них — «Свадьба в Малиновке» - уже много лет пользуется любовью народа, покорив сердца миллионов зрителей своим необычайным колоритом и музыкальностью.



В спектакле двадцать пять артистов прославленного на весь мир Ансамбля Александрова перевоплощаются во всем известных персонажей села Малиновка, используя для этого многообразие костюмов, стильное оформление сцены, современную хореографию и интересные музыкальные аранжировки.



Вас ждет встреча с паном Грицианом Таврическим, Яринкой, пастухом Андрейкой, прохиндеем Папандопуло, Яшкой-артиллеристом, дедом Нечипором, Гапусей, Трандычихой и другими любимыми персонажами.



Живой звук гармони, балалайки, баяна, аккордеона, голосов солистов и вокального ансамбля, зажигательные танцы, искрометный юмор сопровождают публику на протяжении всего представления, которое завершается настоящей деревенской свадьбой с танцами и песнями, в которой самое активное участие вместе с жителями Малиновки принимает весь зрительный зал!



В ролях:



Попандопуло - Данил Нестеренко



Грициан Таврический - Кирилл Панфилов



Яринка - Ирина Болотина / Ксения Рассомахина



Андрейка - Александр Казаков



Гапуся – з.а. России Юстина / Екатерина Семёнова



Дед Ничипор – з.а.России Борис Борейко/ Никита Бакин



Яшка-артиллерист - Дмитрий Волков/ Никита Борисов



Отец Яринки - Александр Вершинин/ Владислав Берендеев



Мать Яринки Софья – з.а.Республики Южная Осетия-Алания Татьяна Королева



Танцевальная группа Ансамбля имени А.Александрова и эстрадная группа «Александров-Парк».



Режиссер-постановщик, сценарист проекта – з.а.России Борис Борейко



Балетмейстеры-постановщики — Дарья Сайкина, Александр Романченко



Продолжительность спектакля – 1 час 50 минут с одним антрактом.