Свадьба в Малиновке
25 ноября в Городском концертном зале покажут музыкальный спектакль «Свадьба в Малиновке». Лучшие образцы советского музыкального, театрального и киноискусства поистине неувядаемы! Одно из них — «Свадьба в Малиновке» - уже много лет пользуется любовью народа, покорив сердца миллионов зрителей своим необычайным колоритом и музыкальностью.
В спектакле двадцать пять артистов прославленного на весь мир Ансамбля Александрова перевоплощаются во всем известных персонажей села Малиновка, используя для этого многообразие костюмов, стильное оформление сцены, современную хореографию и интересные музыкальные аранжировки.
Вас ждет встреча с паном Грицианом Таврическим, Яринкой, пастухом Андрейкой, прохиндеем Папандопуло, Яшкой-артиллеристом, дедом Нечипором, Гапусей, Трандычихой и другими любимыми персонажами.
Живой звук гармони, балалайки, баяна, аккордеона, голосов солистов и вокального ансамбля, зажигательные танцы, искрометный юмор сопровождают публику на протяжении всего представления, которое завершается настоящей деревенской свадьбой с танцами и песнями, в которой самое активное участие вместе с жителями Малиновки принимает весь зрительный зал!
В ролях:
Попандопуло - Данил Нестеренко
Грициан Таврический - Кирилл Панфилов
Яринка - Ирина Болотина / Ксения Рассомахина
Андрейка - Александр Казаков
Гапуся – з.а. России Юстина / Екатерина Семёнова
Дед Ничипор – з.а.России Борис Борейко/ Никита Бакин
Яшка-артиллерист - Дмитрий Волков/ Никита Борисов
Отец Яринки - Александр Вершинин/ Владислав Берендеев
Мать Яринки Софья – з.а.Республики Южная Осетия-Алания Татьяна Королева
Танцевальная группа Ансамбля имени А.Александрова и эстрадная группа «Александров-Парк».
Режиссер-постановщик, сценарист проекта – з.а.России Борис Борейко
Балетмейстеры-постановщики — Дарья Сайкина, Александр Романченко
Продолжительность спектакля – 1 час 50 минут с одним антрактом.