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Свадьба в Малиновке

Свадьба в Малиновке

25 ноября в Городском концертном зале покажут музыкальный спектакль «Свадьба в Малиновке». Лучшие образцы советского музыкального, театрального и киноискусства поистине неувядаемы! Одно из них — «Свадьба в Малиновке» - уже много лет пользуется любовью народа, покорив сердца миллионов зрителей своим необычайным колоритом и музыкальностью.

В спектакле двадцать пять артистов прославленного на весь мир Ансамбля Александрова перевоплощаются во всем известных персонажей села Малиновка, используя для этого многообразие костюмов, стильное оформление сцены, современную хореографию и интересные музыкальные аранжировки.

Вас ждет встреча с паном Грицианом Таврическим, Яринкой, пастухом Андрейкой, прохиндеем Папандопуло, Яшкой-артиллеристом, дедом Нечипором, Гапусей, Трандычихой и другими любимыми персонажами.

Живой звук гармони, балалайки, баяна, аккордеона, голосов солистов и вокального ансамбля, зажигательные танцы, искрометный юмор сопровождают публику на протяжении всего представления, которое завершается настоящей деревенской свадьбой с танцами и песнями, в которой самое активное участие вместе с жителями Малиновки принимает весь зрительный зал!

В ролях:

Попандопуло - Данил Нестеренко

Грициан Таврический - Кирилл Панфилов

Яринка - Ирина Болотина / Ксения Рассомахина

Андрейка - Александр Казаков

Гапуся – з.а. России Юстина / Екатерина Семёнова

Дед Ничипор – з.а.России Борис Борейко/ Никита Бакин

Яшка-артиллерист - Дмитрий Волков/ Никита Борисов

Отец Яринки - Александр Вершинин/ Владислав Берендеев

Мать Яринки Софья – з.а.Республики Южная Осетия-Алания Татьяна Королева

Танцевальная группа Ансамбля имени А.Александрова и эстрадная группа «Александров-Парк».

Режиссер-постановщик, сценарист проекта – з.а.России Борис Борейко

Балетмейстеры-постановщики — Дарья Сайкина, Александр Романченко

Продолжительность спектакля – 1 час 50 минут с одним антрактом.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула , улица Советская, 2
25 ноября 2023, суббота
17:00
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