  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Концерты
  4. Воровайки - Концерты в Туле - Афиша - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Воровайки

Воровайки

24 ноября в Concert Hall выступят «Воровайки». Группа была создана в конце 1999 года продюсером Юрием Алмазовым. К работе над первым альбомом группы был привлечён оренбургский автор Спартак Арутюнян, который стал соавтором песен первого альбома группы, и продолжал своё сотрудничество с группой до 2004 года, затем вышел из проекта.

Подавляющее количество песен для группы было написано Юрием Алмазовым. Группа за время своего существования выпустила 15 номерных альбомов, 2 альбома ремиксов, акустический альбом, множество сборников лучших песен, а также новогодний мини-альбом и множество синглов.

В 2019 году после смерти своего создателя Юрия Алмазова, группа перешла под полный контроль к его сыну Никите Надыктову. Крайний 15-ый альбом «Пролетают быстро годы», а также новогодний мини-альбом были записаны под руководством Никиты Надыктова. Сейчас группа активно гастролирует и работает над своим следующим альбомом, который увидит свет в конце 2023 года.

Стоимость: от 1500 руб.

Где и когда?
Concert Hall
Тула , ул. Фридриха Энгельса 70
24 ноября 2023, пятница
19:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Еще!
22 июня - 29 ноября
Алмаз Синема
Легенда о самбо
12 - 29 ноября
Иллизиум (Новомосковск)
Повелитель ветра
4 октября - 29 ноября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Бугимен. Начало легенды
23 - 29 ноября
Алмаз Синема
Басня
11 мая - 29 ноября
Алмаз Синема
Супермозг
11 - 29 ноября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.