24 ноября в Concert Hall выступят «Воровайки». Группа была создана в конце 1999 года продюсером Юрием Алмазовым. К работе над первым альбомом группы был привлечён оренбургский автор Спартак Арутюнян, который стал соавтором песен первого альбома группы, и продолжал своё сотрудничество с группой до 2004 года, затем вышел из проекта.



Подавляющее количество песен для группы было написано Юрием Алмазовым. Группа за время своего существования выпустила 15 номерных альбомов, 2 альбома ремиксов, акустический альбом, множество сборников лучших песен, а также новогодний мини-альбом и множество синглов.



В 2019 году после смерти своего создателя Юрия Алмазова, группа перешла под полный контроль к его сыну Никите Надыктову. Крайний 15-ый альбом «Пролетают быстро годы», а также новогодний мини-альбом были записаны под руководством Никиты Надыктова. Сейчас группа активно гастролирует и работает над своим следующим альбомом, который увидит свет в конце 2023 года.



Стоимость: от 1500 руб.