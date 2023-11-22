Кубок России 2023-2024 по электровнедорожникам

25 и 26 ноября в «Октаве» пройдет 1-й этап зимнего Кубка России 2023-2024 по электровнедорожникам 1/10.

До гонок допускаются спортсмены автомоделисты члены Федерации автомодельного спорта.

Гостей ждут различные мастер-классы и игротека Проекта GameDevLab.

Классы моделей: