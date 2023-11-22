Кубок России 2023-2024 по электровнедорожникам
25 и 26 ноября в «Октаве» пройдет 1-й этап зимнего Кубка России 2023-2024 по электровнедорожникам 1/10.
До гонок допускаются спортсмены автомоделисты члены Федерации автомодельного спорта.
Гостей ждут различные мастер-классы и игротека Проекта GameDevLab.
Классы моделей:
- 1/10 Багги 2WD mod;
- 1/10 Багги 2WD stock 17.5;
- 1/10 Багги 2WD stock 17.5; 40+
- 1/10 Багги 4WD mod;
- 1/10 Багги 4WD SuperStock 13.5;
- 1/10 SC-10 2WD;
- 1/10 SC-10 4WD.
Где и когда?
Тула , Центральный переулок, д. 18
25 ноября 2023, суббота
12:00
26 ноября 2023, воскресенье
10:00
12 - 29 ноября
22 июня - 29 ноября
23 - 30 ноября
2 декабря, суббота 00:00
4 октября - 29 ноября
11 мая - 29 ноября