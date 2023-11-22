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Кубок России 2023-2024 по электровнедорожникам

Кубок России 2023-2024 по электровнедорожникам

25 и 26 ноября в «Октаве» пройдет 1-й этап зимнего Кубка России 2023-2024 по электровнедорожникам 1/10.

До гонок допускаются спортсмены автомоделисты члены Федерации автомодельного спорта.

Гостей ждут различные мастер-классы и игротека Проекта GameDevLab.

Классы моделей:

  • 1/10 Багги 2WD mod;
  • 1/10 Багги 2WD stock 17.5;
  • 1/10 Багги 2WD stock 17.5; 40+
  • 1/10 Багги 4WD mod;
  • 1/10 Багги 4WD SuperStock 13.5;
  • 1/10 SC-10 2WD;
  • 1/10 SC-10 4WD.
     
Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула , Центральный переулок, д. 18
25 ноября 2023, суббота
12:00
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26 ноября 2023, воскресенье
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