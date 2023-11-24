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Хоккейная команда АКМ: в десятке лучших после первого круга
Фото: Пресс-служба АКМ им. Михайлова

Хоккейная команда АКМ: в десятке лучших после первого круга

АКМ закончил первую часть регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги победной серией и переносом матча в Новокузнецке.

Казалось бы, хоккейный сезон начался совсем недавно, однако команды ВХЛ уже проделали половину пути в регулярном чемпионате. Для АКМ этот путь вышел ожидаемо непростым, хотя нашу команду по праву считают одним из главных фаворитов в борьбе за Кубок Петрова. До матчей плей-офф, правда, еще нужно добраться, но с этой задачей подопечные Сергея Решетникова должны справляться, что называется, по умолчанию.

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Для хоккея характерна серийность выступлений, так вот туляки эту серийность как раз и демонстрируют: за период с 28 сентября по 25 октября «михайловцы» в одиннадцати проведенных матчах одержали 10 побед. Затем, правда, последовал небольшой спад, который быстро прошел. 
Обратное восхождение к вершине турнирной таблицы началось с победного матча против московской «Звезды». Тогда туляки действительно очень порадовали полные трибуны Ледового дворца, забросив в ворота армейцев шесть шайб на любой вкус. По секторам болельщиков многократно прокатывались волны, и завершилась игра под дружное скандирование: «Молодцы!»  

Впечатлился и губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

– Сегодня наши ребята провели блистательную игру и одержали важную победу. Игра была упорная, жесткая, по-настоящему мужская. Важно не сбавлять обороты!

Дальше был заключительный выезд первого круга и еще две победы: уверенные 4:1 над «Омскими Крыльями» и непростые 2:1 в матче против «Динамо-Алтай» в Барнауле. Экватор турнира туляки должны были пройти в Новокузнецке поединком против «Металлурга» – одного из самых неудобных соперников для АКМ. Команды вышли на лед, отыграли несколько минут, затем на арене погас свет. Виной тому был ураганный ветер, который в выходные оставил без света и воды сразу несколько регионов Сибири. Соперники больше часа провели в раздевалках, потом было принято решение о переносе встречи. К счастью, к вечеру воскресенья погода успокоилась.

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Сейчас тульская команда благополучно добралась до дома и продолжает готовиться к домашней серии матчей с этими же соперниками. Серия стартует 23 ноября. Команда ждет всех на трибунах.

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