25 ноября в «Типографии» пройдет вечеринка «Нулевые&90’s | Birthday party». Самому веселому и безбашенному проекту Zero Disco исполняется 3 года!



Будем снова отжигать под лучшие хиты 90-х и 2000-х, играть в приставку и пить праздничные напитки.



Не забудьте про тематический наряд из нулевых и 90-х — блестки, спортивные костюмы, малиновые пиджаки и брюки клеш.



Стоимость: от 300 руб.