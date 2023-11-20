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Нулевые&90’s | Birthday party

Нулевые&90’s | Birthday party

25 ноября в «Типографии» пройдет вечеринка «Нулевые&90’s | Birthday party». Самому веселому и безбашенному проекту Zero Disco исполняется 3 года!

Будем снова отжигать под лучшие хиты 90-х и 2000-х, играть в приставку и пить праздничные напитки.

Не забудьте про тематический наряд из нулевых и 90-х — блестки, спортивные костюмы, малиновые пиджаки и брюки клеш. 

Стоимость: от 300 руб.

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула , ул. Ф. Энгельса, 70-а
25 ноября 2023, суббота
23:00
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