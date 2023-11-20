Нулевые&90’s | Birthday party
25 ноября в «Типографии» пройдет вечеринка «Нулевые&90’s | Birthday party». Самому веселому и безбашенному проекту Zero Disco исполняется 3 года!
Будем снова отжигать под лучшие хиты 90-х и 2000-х, играть в приставку и пить праздничные напитки.
Не забудьте про тематический наряд из нулевых и 90-х — блестки, спортивные костюмы, малиновые пиджаки и брюки клеш.
Стоимость: от 300 руб.
Где и когда?
Тула , ул. Ф. Энгельса, 70-а
25 ноября 2023, суббота
23:00
12 - 29 ноября
22 июня - 29 ноября
23 - 30 ноября
2 декабря, суббота 00:00
4 октября - 29 ноября
11 мая - 29 ноября