25 ноября в концертном зале Тульской филармонии покажут спектакль «Мелочишки Чехонте».



Антон Павлович Чехов свои короткие рассказы называл «мелочишками». Такие разные и такие трогательно-знакомые герои этого классика русской литературы очень похожи на нас, очень понятны и потому особенно близки. Кто‑то подсчитал, что, оказывается, в общей сложности у Чехова около 8 тысяч персонажей. Это же население небольшого города! Если бы в реальности существовал такой Чехов-град и все эти персонажи – каждый со своим лицом, характером, своими идеями и страстями – жили на разных улицах, это был бы очень интересный город.



Наверное, любопытно было бы туда приехать и пожить среди них. И наш музыкальный спектакль предоставит вам такую возможность – распознать чеховское понимание человека, истории и нашей культуры. А искрометный чеховский юмор, калейдоскоп перевоплощений и неиссякаемое обаяние артистов ансамбля «Услада» не позволят скучать ни одной минуты.