Как поступить в ТулГУ в 2024 году

erid: 4CQwVszH9pWuK6TiiHf Дмитрий Литвинов. Фото Ильи Ходаковского.

Тульский государственный университет – один из крупнейших вузов нашего региона. В нём есть всё для качественного образования по любимой специальности, занятий наукой и нескучной студенческой жизни.

Рассказываем, как поступить в один из главных вузов Тульской области в 2024 году.

Какие экзамены сдавать

Выпускники школ могут поступить в вуз только по результатам ЕГЭ. Определиться с перечнем предметов, которые предстоит сдавать, нужно до 1 февраля 2024 года. Здесь важна правильная тактика, поэтому обратим внимание на несколько моментов.

Первое. Почти на всех специальностях ТулГУ в качестве третьего экзамена установлено несколько возможных предметов. На технических, например, нужно сдавать ЕГЭ по русскому языку и математике, а в качестве третьего предмета можно заявить физику или информатику. Поэтому разумно записываться и сдавать все четыре экзамена, это позволит выбрать лучший результат.

Второе. Если в перечне экзаменов встречается математика, речь всегда идёт о профильной математике. Только она засчитывается как вступительное испытание в вуз. Базовая не годится.

Третье. Некоторые предметы лучше выбирать парами для расширения вариантов поступления. Самое большое число бюджетных мест в ТулГУ доступно с набором русский язык + профильная математика + физика или информатика. Второй по распространённости комплект – русский язык, математика, химия и биология. Если абитуриент ориентируется на гуманитарные программы, то к русскому языку и математике нужно выбрать историю и обществознание.



Как готовиться

Ежегодно ТулГУ проводит предметные курсы по математике, физике, информатике, химии, биологии, обществознанию, истории, иностранному языку, русскому языку и литературе. Также есть дополнительная подготовка на профильных курсах по направлениям «дизайн», «архитектура». Курсы могут посещать ученики 9-11-х классов. Записаться – в любое время. Если поступаете в университет в 2024 году, то уже точно пора. Заниматься можно как в будние дни после школьных уроков, так и по субботам.

Каждое воскресенье преподаватели ТулГУ проводят бесплатные занятия для абитуриентов по физике и математике, так называемый «Инженерный биатлон». Посещать их могут все желающие, на первое занятие нужно прийти с паспортом, чтобы записаться.

Как показывает многолетняя практика, абсолютное большинство слушателей предметных курсов ТулГУ становятся студентами и поступают на бюджетные места по выбранной специальности. Все потому, что у преподавателей университета большой опыт и они делают акцент именно на те моменты, которые наиболее важны на ЕГЭ.

Как получить дополнительные баллы

В ТулГУ проходит ряд олимпиад по разным предметам – это хорошая возможность проверить свои силы и получить льготы при поступлении вплоть до зачисления без экзаменов. Например, многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» с профилями «Естественные науки» и «Техника и технологии» входит в Перечень олимпиад школьников, утвержденный Минобрнауки России. Её победители и призёры получают серьёзные льготы. Отборочные туры уже начались, можно участвовать!

Победителям и призёрам олимпиады «Звезда» по другим профилям, а также олимпиад «Наследники Левши» по физике, САММАТ по математике, «Великие битвы России» по истории, при поступлении в

ТулГУ начисляют дополнительные баллы. Участие во всех олимпиадах бесплатное, приходите.

Кроме того, в качестве дополнительных достижений в ТулГУ учитывают итоговое сочинение, волонтёрскую деятельность, наличие знака ГТО, успешное выступление на Всероссийской олимпиаде школьников и других соревнованиях. Сразу четыре дополнительных балла принесёт аттестат с отличием. Достижения можно суммировать, но общее количество дополнительных баллов не может превышать десяти.

Новые специальности и возможности

В 2024 году ТулГУ впервые проведёт приём на направления бакалавриата «химическая технология» и «нефтегазовое дело» – это очень перспективные специальности, выпускников которых ждут на ведущих предприятиях. Также в следующем году можно поступить на новое направление «медиакоммуникации». В Медицинском институте

ТулГУ вновь проведут набор сразу на две специальности: базовую – «лечебное дело» и новую – «педиатрия». Кроме того, университет начнёт подготовку по специальности среднего профессионального образования «финансы», поступить можно после 11-го класса и без экзаменов.

ТулГУ участвует в федеральном проекте «Цифровая кафедра», благодаря чему студенты вуза, вне зависимости от основной специальности, могут бесплатно пройти дополнительную подготовку по одному из IT-направлений.

Продолжает работу Военный учебный центр ТулГУ. Пройти подготовку там могут юноши со второго курса, при успешном завершении обучения они получат военно-учётную специальность.

Олег Кравченко, ректор ТулГУ:

– С каждым годом мы стремимся сделать обучение в университете интереснее и содержательнее, дать возможность студентам всесторонне развиваться, будь то в науке, для чего в ТулГУ есть самые широкие и современные возможности, и в творчестве, спорте, общественной деятельности. Модернизируется университетский кампус, где жить и учиться удобно и приятно. Вместе создаём общественные пространства, комфортные как для досуга, так и для работы. Большое внимание уделяем практической подготовке студентов: многие ещё во время обучения знают, где трудоустроятся, что будут делать. Приходите в Тульский государственный университет и узнайте больше об одном из крупнейших вузов региона!