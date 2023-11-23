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Машина добра

Машина добра

26 ноября во втором корпусе ТЦ «Сарафан» пройдет фестиваль помощи бездомным животным «Машина добра». Все желающие смогут найти себе четвероногого друга или просто помочь животным, которые ещё не обрели новый дом. Все питомцы будут полностью здоровы и обработаны от паразитов.

От новых хозяев потребуется заключение договора с волонтерами о передаче животного и соглашение на ненавязчивое отслеживание дальнейшей судьбы хвостика. Присмотреть себе питомца можно по ссылке.

Если вы пока не готовы взять животное, но хотите как-то помочь, можно принести: 

  • корма для кошек и собак (сухие и консервированные), лакомства;
  • впитывающие пелёнки и наполнители для кошачьих лотков;
  • средства для обработки от паразитов, переноски, игрушки, лежанки, когтеточки, одеяла, покрывала, постельное белье, а также миски;
  • ветеринарные препараты, хранящиеся без холодильника;
  • рис, гречку.

 

Где и когда?
Сарафан, торгово-развлекательный центр
26 ноября 2023, воскресенье
12:00
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