26 ноября во втором корпусе ТЦ «Сарафан» пройдет фестиваль помощи бездомным животным «Машина добра». Все желающие смогут найти себе четвероногого друга или просто помочь животным, которые ещё не обрели новый дом. Все питомцы будут полностью здоровы и обработаны от паразитов.

От новых хозяев потребуется заключение договора с волонтерами о передаче животного и соглашение на ненавязчивое отслеживание дальнейшей судьбы хвостика. Присмотреть себе питомца можно по ссылке.



Если вы пока не готовы взять животное, но хотите как-то помочь, можно принести: