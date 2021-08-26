Закрытие «Газона», забег «Ночная Тула» и 90's VS нулевые: выходные в Туле 27-29 августа

29 августа во дворе культурного центра «Типография» пройдет второй летний «Типасеконд». Смысл в том, чтобы ненужные вещи, обувь, аксессуары, книги, домашние растения или предметы для дома стали нужными кому-то.

Помимо основной цели, конечно, это еще и повод просто отдохнуть или узнать что-то новое. На улице будут играть диджеи, а внутри проводиться лекции и мастер-классы на темы осознанного потребления, zero waste и DIY.