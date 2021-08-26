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Закрытие «Газона», забег «Ночная Тула» и 90's VS нулевые: выходные в Туле 27-29 августа

Закрытие «Газона», забег «Ночная Тула» и 90's VS нулевые: выходные в Туле 27-29 августа

А еще открытие сезона вечеринок в Concert Hall, «Ночь кино», «ZooАкадемия» и многое другое — в нашем обзоре выходных.

Забег «Ночная Тула»

Когда: 28 августа, суббота, 20.00.

Где: Казанская набережная.

Забег «Ночная Тула»

28 августа состоится забег «Ночная Тула». Старт — с Казанской набережной. Трасса гонки пройдет по центру города. 

Участникам предложат выбрать дистанцию — 300 м, 600 м, 5 км или 10 км.

 

90's VS нулевые

Когда: 27 августа, пятница, 22.00.

Где: Культурный центр «Типография».
Стоимость: от 200 руб. Подробности по ссылке.

90's VS нулевые

27 августа в культурном центре «Типография» пройдет вечеринка «90's VS нулевые». Вас ждут лучшие треки отечественных и зарубежных исполнителей. Наташа Королева и Beyonce в одном зале! 
 

Открытие сезона вечеринок

Когда: 27-28 августа, пятница-суббота, 23.00.

Где: Concert Hall.
Стоимость: 300 руб.

Открытие сезона вечеринок

27 и 28 августа в Concert Hall состоится открытие сезона грандиозных вечеринок. Гостей ждет первоклассная музыка от диджеев – резидентов клуба. 
 

Закрытие молодежного пространства «Газон»

Когда: 28 августа, суббота, 17.00.

Где: Казанская набережная.

Закрытие молодежного пространства «Газон»

28 августа полюбившийся тулякам развлекательный и образовательный проект «Газон» завершит свою работу.
 
В эту субботу Казанская набережная будет наполнена музыкой, спортивными и танцевальными активностями, интеллектуальными битвами, самыми популярными программами этого лета.
 

Ночь кино

Когда: 28 августа, суббота, 14.30.

Где: Ремесленный двор «Добродей».

Ночь кино

28 августа в Туле в очередной раз пройдет Всероссийская акция «Ночь кино», приуроченная ко Дню российского кинематографа. 
 

Любовная отповедь

Когда: 28 августа, суббота, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.
Приобрести билеты можно по ссылке.

Любовная отповедь

28 августа в Тульском камерном драматическом театре покажут моноспектакль по единственной пьесе нобелевского лауреата Габриэля Маркеса «Любовная отповедь сидящему в кресле мужчине».
 

Мама, папа, мир и я = ZooАкадемия!

Когда: 28 августа, суббота, 11.00.

Где: Тульский экзотариум (новая экспозиция).

Мама, папа, мир и я = ZooАкадемия!

28 августа экзотариум приглашает детей и родителей, бабушек и дедушек присоединиться к удивительному бесплатному интерактивному увлекательно-познавательному путешествию в мир природы в необычном формате «ZooАкадемии».

 

Типасеконд

Когда: 29 августа, воскресенье, 13.00.

Где: Культурный центр «Типография».

Типасеконд

29 августа во дворе культурного центра «Типография» пройдет второй летний «Типасеконд». Смысл в том, чтобы ненужные вещи, обувь, аксессуары, книги, домашние растения или предметы для дома стали нужными кому-то.
 
Помимо основной цели, конечно, это еще и повод просто отдохнуть или узнать что-то новое. На улице будут играть диджеи, а внутри проводиться лекции и мастер-классы на темы осознанного потребления, zero waste и DIY.
 
 
а что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

«Воспоминания» (12+)

Ник Бэннистер, частный детектив по делам разума, живет на окраине затонувшего берега Майами и помогает своим клиентам найти потерянные воспоминания в притягательном, но противоречивом мире прошлого. Его жизнь кардинально меняется, когда он встречает Мэй.

Обычное, на первый взгляд, дело превращается в опасную зависимость. Когда Мэй бесследно исчезает, Бэннистер отчаянно пытается ее разыскать, вскрывая в процессе жестокий заговор, который ставит перед ним вопрос: как далеко он готов зайти, чтобы удержать ту, которую он любит?
 

«Босс-Молокосос 2» (6+)

Суперуспешный бизнесмен в подгузнике вновь заговорит неповторимым голосом Федора Бондарчука.

 

Хороших выходных!

 

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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 21:00 0
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