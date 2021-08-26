Закрытие «Газона», забег «Ночная Тула» и 90's VS нулевые: выходные в Туле 27-29 августа
А еще открытие сезона вечеринок в Concert Hall, «Ночь кино», «ZooАкадемия» и многое другое — в нашем обзоре выходных.
Забег «Ночная Тула»
Где: Казанская набережная.
28 августа состоится забег «Ночная Тула». Старт — с Казанской набережной. Трасса гонки пройдет по центру города.
Участникам предложат выбрать дистанцию — 300 м, 600 м, 5 км или 10 км.
90's VS нулевые
Где: Культурный центр «Типография».
Стоимость: от 200 руб. Подробности по ссылке.
Открытие сезона вечеринок
Где: Concert Hall.
Стоимость: 300 руб.
Закрытие молодежного пространства «Газон»
Где: Казанская набережная.
Ночь кино
Где: Ремесленный двор «Добродей».
Любовная отповедь
Где: Тульский камерный драматический театр.
Приобрести билеты можно по ссылке.
Мама, папа, мир и я = ZooАкадемия!
Где: Тульский экзотариум (новая экспозиция).
28 августа экзотариум приглашает детей и родителей, бабушек и дедушек присоединиться к удивительному бесплатному интерактивному увлекательно-познавательному путешествию в мир природы в необычном формате «ZooАкадемии».
Типасеконд
Где: Культурный центр «Типография».
Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.
«Воспоминания» (12+)
Обычное, на первый взгляд, дело превращается в опасную зависимость. Когда Мэй бесследно исчезает, Бэннистер отчаянно пытается ее разыскать, вскрывая в процессе жестокий заговор, который ставит перед ним вопрос: как далеко он готов зайти, чтобы удержать ту, которую он любит?
«Босс-Молокосос 2» (6+)
Суперуспешный бизнесмен в подгузнике вновь заговорит неповторимым голосом Федора Бондарчука.
Хороших выходных!