Закрытие молодежного пространства «Газон»

28 августа полюбившийся тулякам развлекательный и образовательный проект «Газон» завершит свою работу.

Позади – четыре года работы самого масштабного молодежного проекта областной столицы. «Газон» прощается с нами, но лишь до следующего лета.

В эту субботу Казанская набережная будет наполнена музыкой, спортивными и танцевальными активностями, интеллектуальными битвами, самыми популярными программами этого лета! Мероприятия стартуют в 17.00.

С 19.00 будет проходить концертная программа, в рамках которой состоится выступление хедлайнера вечера – известного российского певца Фогеля.