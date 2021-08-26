Закрытие молодежного пространства «Газон»
28 августа полюбившийся тулякам развлекательный и образовательный проект «Газон» завершит свою работу.
Позади – четыре года работы самого масштабного молодежного проекта областной столицы. «Газон» прощается с нами, но лишь до следующего лета.
В эту субботу Казанская набережная будет наполнена музыкой, спортивными и танцевальными активностями, интеллектуальными битвами, самыми популярными программами этого лета! Мероприятия стартуют в 17.00.
С 19.00 будет проходить концертная программа, в рамках которой состоится выступление хедлайнера вечера – известного российского певца Фогеля.
Обращаем внимание, на некоторые мероприятия требуется предварительная регистрация. Активности проводятся при обязательном соблюдении необходимых санитарно-эпидемиологических требований.
Где и когда?
Тула, Тула
28 августа 2021, суббота
17:00
4 октября, понедельник 19:00
₽ Билеты: 1600-3200 ₽
1 января, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1100 ₽
20 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1300-2500 ₽
4 декабря, суббота 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
4 сентября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
24 сентября, пятница 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽