афиша
афиша
Регистрация
Закрытие молодежного пространства «Газон»

Закрытие молодежного пространства «Газон»

28 августа полюбившийся тулякам развлекательный и образовательный проект «Газон» завершит свою работу.

Позади – четыре года работы самого масштабного молодежного проекта областной столицы. «Газон» прощается с нами, но лишь до следующего лета.
 
В эту субботу Казанская набережная будет наполнена музыкой, спортивными и танцевальными активностями, интеллектуальными битвами, самыми популярными программами этого лета! Мероприятия стартуют в 17.00.
 
С 19.00 будет проходить концертная программа, в рамках которой состоится выступление хедлайнера вечера – известного российского певца Фогеля.
 
Обращаем внимание, на некоторые мероприятия требуется предварительная регистрация. Активности проводятся при обязательном соблюдении необходимых санитарно-эпидемиологических требований.
Где и когда?
Казанская набережная
28 августа 2021, суббота
17:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Ваня Дмитриенко и Хабиб
Купить билет
4 октября, понедельник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1600-3200 ₽
Большая дискотека «Мы вместе»
Купить билет
1 января, суббота 19:00
Тульский Государственный Цирк
 ₽  Билеты: 1000-1100 ₽
Александр Серов
Купить билет
20 ноября, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-2500 ₽
ЙОРШ
Купить билет
4 декабря, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Тараканы!
Купить билет
4 сентября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Phantom Lord
Купить билет
24 сентября, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.