Мама, папа, мир и я = ZooАкадемия!
28 августа Экзотариум приглашает детей и родителей, бабушек и дедушек присоединиться к удивительному бесплатному интерактивному увлекательно-познавательному путешествию в мир природы в необычном формате — «ZooАкадемию».
Пройдут интересные и познавательные занятия с участием питомцев Экзотариума, а педагоги и психологи расскажут родителям, как научить малыша взаимодействовать с соседями по планете, как усадить маленьких ленивцев за изучение чего-то очень важного без давления и боевых действий, почему новые знания «не лезут в голову», и что сделать, чтобы они легко туда помещались, как научить детей понимать то, чего они не понимают, как повысить заинтересованность детей, добавляя в воспитательно-познавательный процесс игровые элементы; разъяснят основы «Школы безопасности», научат тому, как правильно вести себя на прогулке в парке или за городом, не пугаясь самим и не тревожа обитателей места прогулки: домашних и диких животных.