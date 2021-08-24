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Мама, папа, мир и я = ZooАкадемия!

Мама, папа, мир и я = ZooАкадемия!

28 августа Экзотариум приглашает детей и родителей, бабушек и дедушек присоединиться к удивительному бесплатному интерактивному увлекательно-познавательному путешествию в мир природы в необычном формате — «ZooАкадемию».

Пройдут интересные и познавательные занятия с участием питомцев Экзотариума, а педагоги и психологи расскажут родителям, как научить малыша взаимодействовать с соседями по планете, как усадить маленьких ленивцев за изучение чего-то очень важного без давления и боевых действий, почему новые знания «не лезут в голову», и что сделать, чтобы они легко туда помещались, как научить детей понимать то, чего они не понимают, как повысить заинтересованность детей, добавляя в воспитательно-познавательный процесс игровые элементы; разъяснят основы «Школы безопасности», научат тому, как правильно вести себя на прогулке в парке или за городом, не пугаясь самим и не тревожа обитателей места прогулки: домашних и диких животных. 

Гости получат ответы на вопросы: по каким законам живут четырехлапые, хвостатые и бесхвостые, пушистые и колючие, ушастые и зубастые? Как чувствует запахи ящерица и может ли она быть безногой? Зачем кузнечику такие длинные усы? Можно ли победить змею в гляделки? Зачем бобру хвост-лопата? Кто строит гнезда, а кто появился на свет прямо на траве? На эти вопросы ответят сотрудники Экзотариума, а также поиграют с гостями мероприятия в «Зайчики-лисички», «Помоги другу», пройдут «Лемурьей тропой» и проведут с детьми тренинги на развитие мелкой моторики, внимания, координации движений и умения сотрудничать. Кроме того, участников мероприятия ждут розыгрыш призов, викторины и интересные мастер-классы от Тульской областной детской библиотеки.
Не упустите новые возможности для своего ребёнка!
 
Бонус! Cпецгость: дружелюбный и обаятельный тираннозавр!
Где и когда?
Тульский областной Экзотариум, новая экспозиция
Тула, улица Первомайская, 13а к10 (Новая экспозиция в Белоусовском парке)
28 августа 2021, суббота
11:00
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28 августа 2021, суббота
13:00
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28 августа 2021, суббота
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Большая дискотека «Мы вместе»
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1 января, суббота 19:00
Тульский Государственный Цирк
 ₽  Билеты: 1000-1100 ₽
Революция
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25 сентября, суббота 20:30
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
ЙОРШ
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4 декабря, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Джокер
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16 октября, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Черный вторник
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3 декабря, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Оргия Праведников
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2 октября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
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