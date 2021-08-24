Мама, папа, мир и я = ZooАкадемия!

28 августа Экзотариум приглашает детей и родителей, бабушек и дедушек присоединиться к удивительному бесплатному интерактивному увлекательно-познавательному путешествию в мир природы в необычном формате — «ZooАкадемию».

Пройдут интересные и познавательные занятия с участием питомцев Экзотариума, а педагоги и психологи расскажут родителям, как научить малыша взаимодействовать с соседями по планете, как усадить маленьких ленивцев за изучение чего-то очень важного без давления и боевых действий, почему новые знания «не лезут в голову», и что сделать, чтобы они легко туда помещались, как научить детей понимать то, чего они не понимают, как повысить заинтересованность детей, добавляя в воспитательно-познавательный процесс игровые элементы; разъяснят основы «Школы безопасности», научат тому, как правильно вести себя на прогулке в парке или за городом, не пугаясь самим и не тревожа обитателей места прогулки: домашних и диких животных.

Гости получат ответы на вопросы: по каким законам живут четырехлапые, хвостатые и бесхвостые, пушистые и колючие, ушастые и зубастые? Как чувствует запахи ящерица и может ли она быть безногой? Зачем кузнечику такие длинные усы? Можно ли победить змею в гляделки? Зачем бобру хвост-лопата? Кто строит гнезда, а кто появился на свет прямо на траве? На эти вопросы ответят сотрудники Экзотариума, а также поиграют с гостями мероприятия в «Зайчики-лисички», «Помоги другу», пройдут «Лемурьей тропой» и проведут с детьми тренинги на развитие мелкой моторики, внимания, координации движений и умения сотрудничать. Кроме того, участников мероприятия ждут розыгрыш призов, викторины и интересные мастер-классы от Тульской областной детской библиотеки.

Не упустите новые возможности для своего ребёнка!

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