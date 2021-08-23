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Ночь кино

Ночь кино

28 августа в Туле в очередной раз пройдет Всероссийская акция «Ночь кино», приуроченная ко Дню российского кинематографа. 

Кинолюбителей ждут:

  • показы фильмов, отобранных путем зрительского голосования в рамках Всероссийской акции «Ночь кино»: «Огонь», «Пальма», «Конек-горбунок» (6+);
  • показы отечественных фильмов и мультфильмов на двух закрытых площадках (ретрокинотеатр «Майский» и творческое пространство «Девятка»): «Зови меня Дрозд», «Гудбай, Америка» (12+), «Огонек-огниво», «Белка и Стрелка: Карибская тайна», «Полное погружение» (6+);
  • встреча с режиссером, сценаристом, культурологом, медиа-аналитиком, лауреатом премии Гильдии киноведов и кинокритиков России «Белый слон» за книгу «Листья аканта. История и предыстория «Ленфильма», заслуженным работником культуры РФ и почетным кинематографистом России Александром Поздняковым;
  • встреча с режиссером Павлом Мирзоевым и актрисой театра и кино Валентиной Ляпиной;
  • встреча с кинокритиком, журналистом, продюсером, режиссером, руководителем московского киноклуба, организатором различных кинофестивалей Марией Безрук;
  • телемост с актерами: Алексеем Чадовым, Юрой Борисовым, Антоном Момотом, Максимом Сухановым. режиссерами: Юрием Быковым, Борисом Окоповым, Тимофеем Жалниным, Георгием Лялиным, Дмитрием Тюриным;
  • выступление скрипача-виртуоза Степана Мезенцева;
  • встреча с Заслуженным артистом России Виктором Добронравовым.

Количество мест ограничено.

Где и когда?
Добродей, ремесленный двор
Тула, ул. 9 Мая, д.1A, 1Б
28 августа 2021, суббота
14:30
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Майский
Тула, ул. 9 мая, 1-а
28 августа 2021, суббота
17:00
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Касса
Ваня Дмитриенко и Хабиб
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4 октября, понедельник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1600-3200 ₽
Большая дискотека «Мы вместе»
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1 января, суббота 19:00
Тульский Государственный Цирк
 ₽  Билеты: 1000-1100 ₽
Александр Серов
Купить билет
20 ноября, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-2500 ₽
ЙОРШ
Купить билет
4 декабря, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Тараканы!
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4 сентября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Phantom Lord
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24 сентября, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
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