Ночь кино
28 августа в Туле в очередной раз пройдет Всероссийская акция «Ночь кино», приуроченная ко Дню российского кинематографа.
Кинолюбителей ждут:
- показы фильмов, отобранных путем зрительского голосования в рамках Всероссийской акции «Ночь кино»: «Огонь», «Пальма», «Конек-горбунок» (6+);
- показы отечественных фильмов и мультфильмов на двух закрытых площадках (ретрокинотеатр «Майский» и творческое пространство «Девятка»): «Зови меня Дрозд», «Гудбай, Америка» (12+), «Огонек-огниво», «Белка и Стрелка: Карибская тайна», «Полное погружение» (6+);
- встреча с режиссером, сценаристом, культурологом, медиа-аналитиком, лауреатом премии Гильдии киноведов и кинокритиков России «Белый слон» за книгу «Листья аканта. История и предыстория «Ленфильма», заслуженным работником культуры РФ и почетным кинематографистом России Александром Поздняковым;
- встреча с режиссером Павлом Мирзоевым и актрисой театра и кино Валентиной Ляпиной;
- встреча с кинокритиком, журналистом, продюсером, режиссером, руководителем московского киноклуба, организатором различных кинофестивалей Марией Безрук;
- телемост с актерами: Алексеем Чадовым, Юрой Борисовым, Антоном Момотом, Максимом Сухановым. режиссерами: Юрием Быковым, Борисом Окоповым, Тимофеем Жалниным, Георгием Лялиным, Дмитрием Тюриным;
- выступление скрипача-виртуоза Степана Мезенцева;
- встреча с Заслуженным артистом России Виктором Добронравовым.
Количество мест ограничено.
Где и когда?
Тула, ул. 9 Мая, д.1A, 1Б
28 августа 2021, суббота
14:30
Тула, ул. 9 мая, 1-а
28 августа 2021, суббота
17:00
4 октября, понедельник 19:00
₽ Билеты: 1600-3200 ₽
1 января, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1100 ₽
20 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1300-2500 ₽
4 декабря, суббота 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
4 сентября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
24 сентября, пятница 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽