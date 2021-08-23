Забег «Ночная Тула»
28 августа состоится забег «Ночная Тула». Старт — с Казанской набережной. Трасса гонки пройдет по центру города.
Участникам предложат выбрать дистанцию — 300 м, 600 м, 5 км или 10 км. Регистрация на мероприятие доступна на сайте забега.
Расписание «Ночной Тулы»:
Где и когда?
Тула, Тула
28 августа 2021, суббота
20:00
4 октября, понедельник 19:00
₽ Билеты: 1600-3200 ₽
1 января, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1100 ₽
20 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1300-2500 ₽
4 декабря, суббота 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
4 сентября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
24 сентября, пятница 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽