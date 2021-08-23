28 августа состоится забег «Ночная Тула». Старт — с Казанской набережной. Трасса гонки пройдет по центру города.

Участникам предложат выбрать дистанцию — 300 м, 600 м, 5 км или 10 км. Регистрация на мероприятие доступна на сайте забега.

Расписание «Ночной Тулы»: