Заканчиваем дачный сезон с «Сад-Тула»

Сентябрь – не время сожалеть о прошедшем лете, а повод готовиться к следующему. Именно сейчас можно купить всё для загородного дома и сада по очень приятным ценам – началась сезонная распродажа. Надо брать!

Что сейчас можно приобрести с максимальной выгодой, подскажет компания «Сад-Тула».

Подвесное кресло

Хит загородных интерьеров-2021 уже никогда не выйдет из моды, потому что это кресло потрясающе удобное и очень красивое. Плетеное, воздушное, изящное, оно украсит лужайку, беседку, веранду и подарит вам много приятных часов отдыха. А в непогоду легко переедет в дом, отлично впишется в интерьер и обеспечит релакс долгими осенними вечерами. Оно настолько комфортно, что в нем расслабляешься за несколько минут! Кресло мобильно (его можно перемещать по участку и дому), сделано из прочных и практичных материалов, не страдающих от непогоды, а цвет подушек можно подобрать на свой вкус. Если вы уже задумывались о его покупке, время пришло: в рамках осенней акции цена просто невероятно привлекательна!

Суперцена – от 7700 руб.!

Тандыр

Знаете ли вы, что тандыр – единственный предмет загородной кухни, в котором можно готовить при любой погоде, хоть под проливным дождем? Закрытый сосуд надежно защищает и угли, и пищу, которая на них готовится. И личного участия минимум: над тандыром не нужно стоять, переворачивать шампуры, следить, чтобы мясо не подгорело. Нужно просто подготовить угли, заложить продукты, и можно отдыхать в тепле. А мясо и овощи дойдут до готовности без присмотра, будут сочными, необыкновенно вкусными и полезными, потому что в тандыре они не жарятся, а запекаются.

От 8900 руб.

Казан

Практичная вещь, которая пригодится круглый год: в несезон в казане можно готовить и дома на плите. Попробуйте: плов, блюда из мяса и овощей, супы – любые блюда в казане будут вкуснее за счет его формы и равномерного прогрева со всех сторон. А в сезон, на открытом огне, с дымком – м-м-м... Стоит недорого, а удовольствия – море!

От 1390 руб.

Теплица

Опытные люди советуют: если у вас нет теплицы, ставьте ее осенью. Урожай уже собран, так что установке ничто не мешает. Весной у вас уже будет готовая теплица с прогретой почвой, куда можно рано высадить рассаду и раньше получить новый урожай.

Компания «Сад-Тула» – производитель теплиц, поэтому цены здесь минимальны, а качество гарантированно высокое: это прочный каркас из металлического профиля, надежная конструкция, стойкая к ветрам и снегу, долговечный поликарбонат. Установить теплицу можно самостоятельно (инструкция прилагается), а можно заказать монтаж в «Сад-Тула», и через два часа всё будет готово.

От 15 900 руб.

Автонавес

В непогоду как никогда ценишь комфорт. Садиться в машину или грузить вещи в багажник куда приятнее под крышей, а не под холодными каплями дождя. Установите автонавес – небольшую модель «4 ноги» или просторный «Стандарт», который подойдет для любого автомобиля. В «Сад-Тула» есть разные модели, и с монтажом навеса на участке здесь оперативно помогут.

От 27 900 руб.

Тула, пр. Ленина, 169, строительный рынок «Слобода», павильон 96.

Тел.: 71-66-74, 8 (953) 957-8000.

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