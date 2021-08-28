29 августа в Поленово состоится очередной этап гонки Gran Fondo Russia.

Gran Fondo – самая популярная в мире серия шоссейных велосипедных заездов, которая объединяет на одной трассе профессионалов и любителей велоспорта.

С 2016 года Gran Fondo проводится и в России! Маршруты Gran Fondo Russia пролегают по живописным трассам недалеко от крупных городов и сочетают в себе все лучшее от велогонки и большой велопрогулки.