Gran Fondo Russia
29 августа в Поленово состоится очередной этап гонки Gran Fondo Russia.
Gran Fondo – самая популярная в мире серия шоссейных велосипедных заездов, которая объединяет на одной трассе профессионалов и любителей велоспорта.
С 2016 года Gran Fondo проводится и в России! Маршруты Gran Fondo Russia пролегают по живописным трассам недалеко от крупных городов и сочетают в себе все лучшее от велогонки и большой велопрогулки.
Где и когда?
Страхово, Тульская область, Заокский район, п/о Страхово
29 августа 2021, воскресенье
09:45
16 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
1 января, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1100 ₽
10 сентября, пятница 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
23 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
16 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1100 ₽
7 ноября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1100 ₽