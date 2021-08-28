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Gran Fondo Russia

Gran Fondo Russia

29 августа в Поленово состоится очередной этап гонки Gran Fondo Russia.

Gran Fondo – самая популярная в мире серия шоссейных велосипедных заездов, которая объединяет на одной трассе профессионалов и любителей велоспорта.
 
С 2016 года Gran Fondo проводится и в России! Маршруты Gran Fondo Russia пролегают по живописным трассам недалеко от крупных городов и сочетают в себе все лучшее от велогонки и большой велопрогулки. 
 

 

Где и когда?
Музей-заповедник В.Д. Поленова
Страхово, Тульская область, Заокский район, п/о Страхово
29 августа 2021, воскресенье
09:45
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16 октября, суббота 20:00
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 ₽  Билеты: 500 ₽
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1 января, суббота 19:00
Тульский Государственный Цирк
 ₽  Билеты: 1000-1100 ₽
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 ₽  Билеты: 800 ₽
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